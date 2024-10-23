شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السيسي: تجمع بريكس حقق طفرة للوصول لحلول فعالة بعيدا عن أى قيود والان مع تفاصيل الخبر

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أخذهم فى الاعتبار الطفرة التى يشهدها تجمع بريكس حاليا للتوصل لحلول فعالة تهدف لتحقيق مصالح أعضاءه بعيد عن أى قيود خارجية لاسيما فيم يتعلق بالتعاملات التجارية خاصة فيما يتعلق بين مصر وروسيا.

ووصل الرئيس عبد الفتاح السيسى، قبل قليل، إلى روسيا الاتحادية، للمشاركة فى قمة تجمع دول "بريكس"، المنعقدة بمدينة "قازان"، وهى القمة التى تشهد - للمرة الأولى - مشاركة مصر كعضو فى التجمع، منذ انضمامها رسميًا له مطلع العام الجاري.