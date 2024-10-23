شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السيسي: تجمع بريكس يساهم في إصلاح المنظومة المالية الدولية والان مع تفاصيل الخبر

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أهمية تعزيز التبادل التجاري بالعملات المحلية في إطار تجمع بريكس وإصلاح المنظومة المالية الدولية بما يحقق مصلحة دول العالم النامي.

وأشاد الرئيس السيسي، خلال جلسة مباحثات ثنائية مع نظيره الرئيس الروسي على هامش قمة تجمع بريكس، بالتطور الذي تشهده العلاقات المصرية الروسية، قائلا: "اشيد بالتطور الذي تشهده العلاقات الثنائية منذ توقيع اتفاقية الشراكة الشاملة والتعاون الاستراتيجية بين البلدين عام 2018".

وتابع: "اشيد بالمساهمة الروسية الفعالة في تنفيذ المشروعات القومية، وعلى رأسها محطة الضبعة النووية والأهمية التي توليها لمشروع المنطقة الصناعية الروسية بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، أخذا في الاعتبار أنه جار الانتهاء من تصديق مجلس النواب بشأن الاتفاقية التمويلية للحكومة، وأهمية وضع آلية من الجانبين للتنفيذ".