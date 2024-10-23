شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس أركان الجيش الإسرائيلي: وصلنا لحسن نصر الله ولمن كان سيخلفه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال رئيس هيئة الأركان العامة للجيش الإسرائيلي هرتسى هاليفي، إن الجيش وصل لحسن نصر الله، ولمن كان سيخلفه، ولغالبية قادة حزب الله، مضيفا أن إسرائيل تعرف كيف تصل لمن يهدد أمنها.

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، الثلاثاء، القضاء على القيادي في حزب الله اللبناني، هاشم صفي الدين.

ويعد صفي الدين المرشح لخلافة زعيم حزب الله حسن نصر الله، الذي اغتيل في غارة إسرائيلية سبتمبر الماضي.

ونفذ الجيش الإسرائيلي، في 4 أكتوبر، غارة في الضاحية الجنوبية لبيروت وصفت بـ"الأعنف" منذ اغتيال نصر الله، وقال إن المستهدف هو هاشم صفي الدين المرشح لخلافة حسن نصر الله.