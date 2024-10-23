تحذير عالٍ.. "الأمن السيبراني" يوصي بإجراء تحديث على منتجات Google

الدمام - شريف احمد - وعن الاجراءات الوقائية، أضاف: يوصي المركز بتحديث المنتجات المتأثرة، إذ أصدرت Google توضيحًا لهذه التحديثات عبر هذا الرابط.

محمد يوسف

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