شكرا لقرائتكم خبر عن استشهاد 10 أشخاص وإصابة 31 آخرين فى غارات إسرائيلية على شرق وجنوب لبنان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استشهد 10 أشخاص وأصيب 31 آخرون جراء تواصل غارات الاحتلال الإسرائيلي على عدد من القرى والبلدات الواقعة شرقي وجنوبي لبنان.



وأفادت وزارة الصحة اللبنانية - في بيان أوردته وكالة الأنباء اللبنانية، اليوم الثلاثاء، بأن غارة الاحتلال الإسرائيلي على منطقة المعالي - بعلبك الهرمل شرقي لبنان أدت إلى استشهاد خمسة أشخاص وإصابة عشرة آخرين بجروح.



وأوضح البيان، أن غارة أخرى على كسار الزعتر في النبطية جنوبي لبنان أدت إلى استشهاد خمسة أشخاص وجرح 21 آخرين.