أردوغان أكد لميلوني ضرورة عمل المجتمع الدولي معا لوقف العدوان الإسرائيلي

أعلنت دائرة الاتصال في الرّئاسة التّركيّة، في بيان، أنّ "الرّئيس التّركي ​رجب طيب أردوغان​ بحث خلال اتصال هاتفي مع رئيسة الوزراء الإيطاليّة ​جيورجيا ميلوني​، بالهجمات الإسرائيليّة في المنطقة، العلاقات الثّنائيّة بين البلدين، وقضايا إقليميّة ودوليّة:.

وأكّد أردوغان أنّ "إسرائيل تجاهلت التّحذيرات كافّة، ووسّعت دائرة النّار في الشّرق الأوسط"، مشدّدًا على "ضرورة عمل المجتمع الدولي معا لوقف العدوان الإسرائيلي". ولفت إلى أنّ "دعم إيطاليا سيمنح القوّة للمبادرة الّتي أطلقتها تركيا في الأمم المتّحدة، لوقف بيع السلاح لإسرائيل".

وشدّد على أنّ "الهجمات الإسرائيليّة على الأراضي الفلسطينيّة، بما فيها غزة، وكذلك لبنان وبعثات الأمم المتّحدة غير مقبولة"، مشيرًا إلى أنّ "تركيا ترى ردّ فعل إيطاليا على الهجمات الإسرائيليّة مناسبًا، وأنّ أنقرة ستواصل السّعي من أجل إحلال السّلام في المنطقة".

كما ذكر أردوغان أنّ "العلاقات التّركيّة الإيطاليّة تتقدّم يومًا بعد يوم، وأنّه يمكن للبلدين زيادة حجم التّجارة الثّنائيّة في العديد من المجالات وخاصّةً صناعة الدّفاع".