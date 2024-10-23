المستشار الإعلامي لـ «حماس» يكشف: كيف تدار الحركة بعد اغتيـ.ال يحيي السنوار؟

الشارقة - اميمة ياسر -

كشف طاهر النونو، المستشار الإعلامي لحركة حماس، كيف ستدار حركة حماس، كيف ستكون المقاومة، ومن هو خليفة يحيى السنوار؟، قائلًا: "الوضع شديد الحساسية، خاصة بعد رحيل واستشهاد السنوار.. وفيما يتعلق بالمعركة وإدارة تفصيلات المعركة نسأل الله، أن يطيل في عمر القائد محمد الضيف أبوخالد قائد كتائب القسام ورئيس الجناح العسكري لحركة حماس وموجود في قطاع غزة، ويدير المعركة بكل تفاصيلها وبكل الكتائب الموجودة من رفح إلى بيت حانون وهو القائد العام لكتائب القسام، كما أنه سيواصل المشوار".

وخلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حضرة المواطن" المذاع عبر قناة "الحدث اليوم"، أكد "النونو" أنه فيما يتعلق بباقي شئون الحركة، فهي مقسمة إلى مجموعة من المكاتب المتخصصة سواء العلاقات، الإعلام، الاتصالات وما إلى ذلك.

وأوضح أن الحركة لها قيادة موجودة ومستمرة في عملها وإن غاب رئيس المكتب السياسي للحركة، فإن قادة وأعضاء المكتب السياسي للحركة كل في مهمته، يواصل وفق الخطة المرسومة والمقر يتحرك مع أعضاء مكتبه وأعضاء قيادته، كل في تخصصه".