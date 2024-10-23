ريمونتادا مجنونة.. ريال مدريد يقلب الطاولة على دورتموند بخماسية مثيرة (فيديو)

الشارقة - اميمة ياسر -

حقق فريق ريال مدريد الإسباني فوزا كبيرا أمام بوروسيا دورتموند الألماني بنتيجة 5-2، خلال المباراة التي جمعت الفريقين مساء الثلاثاء على ملعب "سانتياجو برنابيو"، ضمن لقاءات الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا.

تقدم دونييل مالين لدورتموند في الدقيقة 30، قبل أن يضيف جيمي جيتينز الثاني في الدقيقة 34، لينتهي الشوط الأول لصالح الفريق الألماني 2-0.

وفي الشوط الثاني، حقق ريال مدريد ريمونتادا رائعة، حيث سجل فينيسيوس جونيور 3 أهداف "هاتريك" في الدقائق 62 و86 و93 على الترتيب، وأحرز أنطونيو روديجر هدفا في الدقيقة 60 ولوكاس فاسكيز هدفا آخر في الدقيقة 83.

وبهذه النتيجة، يحتل ريال مدريد المركز التاسع في الدوري برصيد 6 نقاط، فيما يحتل بوروسيا دورتموند المركز الخامس بنفس الرصيد ولكن بفارق الأهداف.

جاء تشكيل ريال مدريد كالتالي: حراسة المرمى: كورتوا- الدفاع: لوكاس فاسكيز، إيدير ميليتاو، روديجر، ميندي- الوسط: جود بيلينجهام، فيدي فالفيردي، لوكا مودريتش- الهجوم: رودريجو، مبابي، فينيسيوس جونيور.

فيما جاء تشكيل دورتموند كالتالي: كوبيل، شلوتيربيك، بينسيبياني، نميشا، جيراسي، براندت، سابيتزر، مالين، سولي، ريرسون وجينتز.

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