شكرا لقرائتكم خبر عن خلال عام.. ارتفاع حصيلة الغارات الإسرائيلية على لبنان إلى 2546 قتيلًا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ارتفعت حصيلة الغارات الإسرائيلية على لبنان منذ الثامن من أكتوبر 2023 إلى 2546 قتيلًا و11862 جريحًا، فيما حصيلة يوم أمس الاثنين بلغت 63 قتيلًا و234 جريحًا.

وأعلن مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع لوزارة الصحة العامة في بيان اليوم الثلاثاء، أن الغارات الإسرائيلية على لبنان يوم الاثنين أسفرت عن 63 شهيدًا وإصابة 234 بجروح.

وبذلك ترتفع الحصيلة الإجمالية للشهداء منذ بدء العدوان حتى يوم الاثنين إلى 2546، والجرحى إلى 11862. 125 غارة جوية وأشار تقرير للجنة الطوارئ الحكومية اليوم الثلاثاء بشأن الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان، إلى تسجيل خلال الـ 24 ساعة الماضية "125 غارة جوية على مناطق مختلفة من لبنان، معظمها في الجنوب والنبطية، ليصل العدد الإجمالي للاعتداءات منذ بداية العدوان إلى 10775 اعتداء".

وأعلن تقرير لجنة الطوارئ الحكومية أن حركة النزوح مستمرة، إذ وصل العدد الإجمالي للنازحين إلى 191516 نازحًا "44124 عائلة" في مراكز الإيواء، إذ سُجلت النسبة الأعلى للنازحين في محافظة جبل لبنان وبيروت، ولكن المقدر أن عدد النازحين أعلى بكثير.

وجرى فتح 1095 مركزًا لاستقبال النازحين حتى اليوم "منها 908 مراكز وصلت للحد الأقصى من قدرتها الاستيعابية".

وسجل الأمن العام اللبناني من تاريخ 23 سبتمبر حتى 21 أكتوبر الحالي عبور 343404 مواطنين سوريين و147608 مواطنين لبنانيين إلى الأراضي السورية".