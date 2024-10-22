الخليج اليوم .. ملك ‎الأردن يصل ‎الرياض وولي العهد الأمير محمد بن سلمان في استقباله

الرياض - كتب موسى القحطاني - وزير الدفاع السعودي يبحث مع نظيره البريطاني المستجدات الإقليمية - الدولية الثلاثاء ، ٢٢ اكتوبر ٢٠٢٤
"كأنه في مباراة اعتزال".. انتقادات لاذعة تطال رياض محرز الثلاثاء ، ٢٢ اكتوبر ٢٠٢٤
ملك الأردن يصل الرياض وولي العهد الأمير محمد بن سلمان في استقباله الثلاثاء ، ٢٢ اكتوبر ٢٠٢٤
نتنياهو يضع 3 شروط لوقف الحرب مع لبنان الثلاثاء ، ٢٢ اكتوبر ٢٠٢٤
رجل أعمال إسرائيلي يعرض مكافأة مالية ضخمة لأي شخص يسلم سجينا إسرائيليا حيا من غزة الثلاثاء ، ٢٢ اكتوبر ٢٠٢٤
غوغل تطور ميزة أمان جديدة لأجهزة أندرويد الثلاثاء ، ٢٢ اكتوبر ٢٠٢٤
مصر تكشف عدد أقمارها الصناعية في الفضاء الثلاثاء ، ٢٢ اكتوبر ٢٠٢٤
أناند: "بريكس" تستطيع المشاركة في حل الصراعات الكبرى الثلاثاء ، ٢٢ اكتوبر ٢٠٢٤
السيسي يصل إلى روسيا الثلاثاء ، ٢٢ اكتوبر ٢٠٢٤
أقبلوا عليه بسبب يحيى السنوار.. هل "Mentos" من المنتجات المقاطعة؟ الثلاثاء ، ٢٢ اكتوبر ٢٠٢٤
شقيقة كيم جونغ أون تصف كوريا الجنوبية وأوكرانيا بالكلاب التي تربت بالولايات المتحدة الثلاثاء ، ٢٢ اكتوبر ٢٠٢٤
القذافي.. طعنة في الظهر من "صديق" و3 دوافع لقتله الثلاثاء ، ٢٢ اكتوبر ٢٠٢٤