شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: من المحيطات لعالم الموضة.. كيف يغير البلاستيك المستعاد صناعة الأزياء ويعالج مشكلة التلوث والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنضم المشاهير من دافينا مكال إلى كات ديلي إلى اتجاه جديد للموضة هذا الخريف - وعلى عكس بعض الإطلالات، فإن هذا لا يكلف الأرض، بل يساعد على انقذها، لأن الملابس التي يدعمونها مصنوعة بالكامل من البلاستيك المستعاد من محيطاتنا وبحارنا وأنهارنا.

وبفضل اختراع جديد - لا تجمع مؤسسة Think Ocean غير الربحية - النفايات البلاستيكية العائمة بالقرب من السطح فقط، بل تجمع أيضًا كل البلاستيك الموجود في قاع البحر والأنهار، وهذا يعني أن المؤسسة الخيرية يمكنها جمع ما يقرب من ستة أضعاف النفايات - ومن الناحية النظرية، إنشاء ستة أضعاف الملابس - من المبادرات الأخرى.

يأمل مؤسسا المؤسسة الخيرية هوغو فالديز فيرا ونولين ماريابن أن تتمكن أمثال دافينا وكات من جعل المزيد من الناس يتحدثون عن أهمية ما يفعلونه، حيث قال "في غضون 50 عامًا، سيكون هناك بلاستيك في البحر أكثر من الأسماك"، "وسوف يزداد الأمر سوءًا إذا استمررنا فى استخدام المنتجات ذات الاستخدام الواحد".

لا يوجد شيء ذو استخدام واحد في البلاستيك الذي دخل في تصميماتهم لعرض House of iKons في أسبوع الموضة في لندن الشهر الماضي.

وتركز المنظمة غير الربحية على تنظيف التلوث فى مياهنا، والأزياء هى مجرد أحد مشاريعها الرئيسية، إنهم يأملون في إحداث تغيير في الصناعة من خلال إنشاء مادة صديقة للبيئة وأنيقة ومستدامة مصنوعة بالكامل من البلاستيك المعاد تدويره من محيطاتنا وبحارنا وبحيراتنا وأنهارنا. هدفهم الرئيسي هو تشجيع العلامات التجارية الكبرى الأخرى على استخدام نسيجهم الصديق للكوكب، لكنهم أيضًا كانوا يلفتون الأنظار بتصاميمهم الخاصة.

ويبدو أن الصناعة تلاحظ ذلك بالتأكيد، لقد هبطوا بالفعل على حوتهم الأبيض الخاص بهم - مصممة المشاهير دونا إيدا، "ملكة الجينز" الشهيرة والمعروفة بتصميماتها المصنوعة من الدنيم الأخلاقية والبدلات المميزة، وهي سفيرتهم الجديدة.

وبفضل مساعدة المصممة الأسترالية، نجحت الجمعية الخيرية الآن في جذب انتباه عدد كبير من عملائها وأصدقائها من المشاهير، وقالت: "أنا سعيدة بالعثور على شريك بيئي لتطوير ودعم التغييرات الحاسمة اللازمة لإدخال المنتجات المستدامة إلى حياة الجميع".

وأوضح هوجو: "كانت دونا إيدا رائدة في مجال المصممين الذين يغيرون بصمتهم الكربونية، لكنها واحدة من بين ملايين الأشخاص الذين يحتاجون جميعًا إلى إجراء هذه التغييرات الآن [حول] المواد التي يستخدمونها، الجميع مسؤول عن تغير المناخ، [و] الأمر لا يتعلق بالملابس فقط، بل أيضًا بالحقائب المستخدمة - كلها تنتهي في مكبات النفايات. وتنتهي هذه المواد البلاستيكية بطريقة ما في قاع الأنهار، وتنتهي في المحيط".

هوغو ونولين ليسا الوحيدين الذين رأوا الإمكانات الكامنة في نفاياتنا البلاستيكية للمساعدة في خفض نفايات المنسوجات. لكنهما الوحيدان اللذان يمتلكان سلاحهما السري ليكون فعالاً قدر الإمكان: جهاز اعتراض النفايات الذي يعمل بعجلة المياه - الذي ابتكرته المنظمة.

وأوضحت نولين: "عادةً ما تُستخدم المزالج المائية لجمع هذه النفايات البلاستيكية من جميع المسطحات المائية، لكنها لا تستعيد سوى 15% من الطفو البلاستيكي". "لذا فإن 85% من البلاستيك يتواجد في قاع الأنهار - وهنا يأتي دور تقنيتنا - لدينا آلية يمكننا من خلالها رفع البلاستيك من القاع. ويمكننا التقاطه في النهر".

شهد ظهورهم الأول في أسبوع الموضة لدار آيكونز عرضهم لإبداعات مصنوعة من قماش تم إنشاؤه بنسبة 100% من نفايات المحيط.

وأضافت نولين: "المادة جميلة وسهلة الاستخدام والتصنيع. تستخدم العديد من متاجر الشوارع الرئيسية مواد تذهب مباشرة إلى مكبات النفايات. نأمل أن تجذب التصميمات اهتمام إحدى هذه العلامات التجارية الكبرى - وأن تتولى الأقمشة التي يتم إنتاجها؛ هذا كل ما نريده".