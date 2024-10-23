علاقة عاطفيّة تجمع بطلَي “شراب التّوت” و”مرارة الحبّ”… كيف بدأت؟ 

يبدو أنّ علاقة حبّ، بدأت تظهر ملامحها في الوسط الفنّيّ التّركيّ، تجمع بين بطلة مسلسل “شراب التّوت”، إيفريم الأساي وكرم اليشيك بطل مسلسل “مرارة الحبّ”.
وتشير المعلومات المتداولة، أنّ علاقة الحبّ التي جمعت النّجمَين، نشأت خلال مشاركتهما في أحد الأعمال المسرحيّة.
نذكر أنّ إيفريم الأسايّ من مواليد عام ١٩٧٩ من أشهر أعمالها: “بائعة الورد”، سنوات الضّياع”، “حريم السّلطان” وغيرها من الأعمال الشّهيرة.
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أمّا كرم إليشيك فهو من مواليد ١٩٦٠، من أشهر أعماله:”حبّ أعمى”، “كان ما كان في تشوكوروفا” أو “مرارة الحبّ” وغيرها الكثير من الأعمال النّاجحة.
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