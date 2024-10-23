بعد ارتباطهما بعائلة صابانجي، كرم بورسين وهاندا أرتشيل يتحوّلان من حبيبَين الى نسيبَين؟

ضجّت مواقع التواصل الاجتماعي بخبر دخول الممثل التركي، كرم بورسين، بعلاقة عاطفيّة جديدة بعد إنفصاله عن حبيبته السابقة الممثلة هاندا أرتشيل قبل سنوات، حيث أشارت المعلومات المتداولة أنه سعيد بعلاقته الجديدة التي بدأت منذ نحو الشهرين بـ ميليسا تابان ، وهي حفيدة شكيب صابانجي -أحد أغنى العائلات المعروفة في تركيا- وأن الأمور بينهما تسير بشكل جيد جدّا.

وكما هو معروف أن كرم بورسين سبق وعاش قصّة حبّ قوية مع زميلته في مسلسل “أنت أطرق بابي” هاندا أرتشيل، لكن علاقتهما انتهت بالفشل والانفصال ودخلت الأخيرة بعلاقة عاطفيّة مع رجل الأعمال هاكان صابانجي حيث تتصدّر صورهما من رحلاتهما او مشاركتهما في مناسبات خاصة مواقع التواصل ما يؤكّد على تطوّر قصّتهما.

وفي الوقت نفسه يواعد فاروق صابانجي ايضاً الممثلة اسراء بيلجيتش.

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وقد غزت هذه الأخبار كافة المنصّات الاجتماعيّة خاصة أن ثلاثة من أفراد عائلة “صابانجي” يواعدون ثلاثة من أشهر الممثلين في تركيا من بينهم ثنائي عاش قصة حب كبيرة هما كرم بورسين وهاندا ارتشيل.