إشاعة تثير الذّعر بين جمهور تايلور سويفت… وما علاقة حبيبها ترافيس كيلسي؟

ضجّت مواقع التّواصل الاجتماعيّ بخبر انفصال ترافيس كيلسي وتايلور سويفت إذ انتشرت الإشاعة كالنّار في الهشيم عبر مختلف المنصّات.

بدأت التكهّنات بالفعل عندما انتشر خبر الانفصال المفترض على الإنترنت، إذ ظهرت الوثيقة لأوّل مرّة على موقع Reddit وأثارت ضجّة كبيرة لدى جمهور تايلور.

بدأ كلّ شيء عندما لم تحضر سويفت عددًا قليلًا من مباريات كيلسي، وهذا الغياب أدّى فقط إلى تأجيج نيران التكهّنات. وبدأت إشاعة “الانفصال” المزعوم تنتشر، زاعمة أنّ انفصال الثّنائيّ سيتِمّ الإعلان عنه ببيان مليء بـ “الاحترام المتبادل”.

منذ أن تمّ الإعلان عن علاقتهما الرّومانسيّة في خريف عام ٢٠٢٣، كانت سويفت وكيلسي تحت أعين وسائل الإعلام السّاهرة. لكنّ مصادر قريبة منهما تؤكّد أنّهما ما زالا قويَّين.

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الكيمياء المرحة بينهما واضحة، ولا يسع كيلسي إلّا أن ينبهر بسويفت. وأشاد في إحدى المقابلات باهتمامها بكل التّفاصيل وأنّهما لا يزالان معًا بحسب دائرتهما القريبة. ومع ذلك، فإنّ غياب سويفت عن المباريات الثّلاث الأخيرة أضاف بعض الإثارة على الموضوع. حتّى أنّ جمهور سويفت لاحظ أنّ أداء كيلسي يرتفع عندما تحضر تايلور في المدرّجات إذ يكون الأمر مثل السّحر. لكن في اللحظة التي بدأت تتغيّب فيها عن حضور بعض المباريات ارتفعت همسات الانفصال.