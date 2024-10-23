هل انفصل شريف سلامة عن زوجته داليا مصطفى؟ هذا ما تمّ كشفه

نفت الممثلة المصريّة، منال سلامة، شقيقة الممثّل شريف سلامة، إشاعة انفصاله عن زوجته الممثّلة داليا مصطفى، التي انتشرت على نطاق واسع في السّاعات القليلة الماضية.

في التّفاصيل أن منال سلامة، قالت إنّ الإشاعة لا أساس لها من الصّحة وإنّ علاقة شقيقها بزوجته مُستقرّة وليس بينهما أيّة مشاكل.

وعن سبب عدم ظهور داليا مصطفى، إلى جانب زوجها في العديد من المناسبات في الفترة الأخيرة قالت منال سلامة لـ “القاهرة ٢٤”، إنّ السبب هو انشغال “داليا” بتصوير أحد الأعمال خارج مصر، مؤكّدةً أنّ تلك الإشاعات تُزعج الفنّان بشكل عام وتُزعج عائلته وأولاده.

نذكر أنّ شريف سلامة وداليا مصطفى، ما زالا يتابعان حسابات كليهما على “إنستغرام”، كما التزما الصّمت ولم يردّا على تلك الإشاعة حتى اللحظة.

على صعيد آخر، كشف شريف سلامة أنّ الجزء الثّالث من مسلسل “كامل العدد” سيشهد تطوّرات ومفاجآت عديدة خصوصًا من ناحية الشّخصيّات. لافتًا إلى أنّه عندما قرأ أوّل حلقتَين من الجزء الجديد تفاجأ وشعر بالسّعادة وتمنّى أن يشعر المشاهدون الشّعور نفسه.

كما تحدّث “سلامة”، عن علاقته بأطفال مسلسل “كامل العدد”المميّزة، مؤكّدًا أنّ أولاده لا يغارون من تلك العلاقة إنّما يشعرون بالفخر ويقولون له: إنّ شخصيّته الحقيقيّة لا تختلف عن شخصيّته في المسلسل.

نذكر أنّ مسلسل “كامل العدد +١” فاز مؤخّرًا بعدّة جوائز ضمن احتفاليّة “رمضان للإبداع – اختيار الجمهور”، التي تنظّمها “كرييتف إنداستري ساميت”.

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نشير إلى أنّ تصوير الجزء الثّالث من مسلسل “كامل العدد”، سينطلق قريبًا ليعرض في رمضان ٢٠٢٥ وهو من إنتاج “إيغل فيلمز”.