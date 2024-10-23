شكرا لقرائتكم خبر عن غزل المحلة يواجه طنطا وديا اليوم استعدادا للدورى الممتاز والان مع تفاصيل الخبر

يواجه فريق غزل المحلة بقيادة أحمد عيد عبد الملك نظيرة طنطا في مباراة ودية اليوم الأربعاء على ستاد غزل المحلة ضمن استعدادات الفريق لانطلاق مباريات الدورى المصرى الممتاز "دورى NILE".

ويسعى أحمد عيد عبدالملك لتجهيز جميع اللاعبين بدنيا وفنيا قبل مواجهة الإسماعيلى قبل إنطلاق مباريات الدورى.

ويعود غزل المحلة إلى دوري الأضواء والشهرة بعد غياب موسم واحد فقط، حيث كان الفريق المحلاوي هبط إلى دوري المحترفين عقب نهاية موسم 2022-2023.

أقام الفريق المحلاوي 6 معسكرات خارجية بالإسكندرية، بورسعيد، الإسماعيلية والقاهرة خاص خلالها 13 مباراة ودية، خلال مرحلة الاستعداد للدوري.