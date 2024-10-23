شكرا لقرائتكم خبر عن تدريبات إضافية لبدلاء الأهلي وتألق السولية فى التصويب وهدية الشناوى وشوبير والان مع تفاصيل الخبر

شهد مران فريق الكرة بالنادي الأهلي اليوم تدريبات إضافية لبدلاء ومستبعدي المارد الأحمر من مباراة سيراميكا، استعدادا لمواجهة الزمالك بنهائي السوبر.

وشهدت التدريبات الإضافية تألق عمرو السولية في التصويب على المرمي من مسافات بعيدة، كما ظهر تحفز عمر الساعي الوافد الجديد للقلعة الحمراء للحصول على فرصة في لقاء الزمالك.

كما توافدت الجماهير على لاعبي الأهلي لالتقاط الصور ومطالبتهم بالتتويج بالسوبر، وحرص الشناوى ومصطفى شوبير على إهداؤهم قفازات خاصة.

تقام مباراة نهائي السوبر المصري بين الأهلى والزمالك في الثامنة مساء الخميس المقبل، في اللقاء الذي يستضيفه استاد محمد بن زايد بالإمارات.

ويلعب الأهلي في السوبر بصفته بطل الدوري المصري، وبيراميدز كونه المتوج بكأس مصر، أما سيراميكا فهو الحاصل على كأس رابطة الأندية، وتلقى الزمالك دعوة للمشاركة في البطولة فيما عرف باسم الكارت الذهبي، كرابع الفرق المشاركة، وذلك بعد التنسيق مع الشركة الراعية للبطولة.

وتستضيف الإمارات كأس السوبر المصري للمرة الثامنة في تاريخ البطولة، حيث كانت المرة الأولى في نسخة عام 2015، بينما كانت النسخة الأخيرة أواخر العام الماضي 2023.

انطلقت بطولة كأس السوبر المصري في عام 2001 ولعبت منها حتى الآن 21 نسخة حصل الأهلي على ثلثيها برصيد 14 لقبا.