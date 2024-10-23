شكرا لقرائتكم خبر عن "Daredevil: Born Again" يحصل على موعد العرض الأول على Disney+ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - منحت منصة ديزني بلس، موعدا للعرض الأول لمسلسل Daredevil: Born Again الجديد، والمقرر عرضه فى 4 مارس 2025 عبر المنصة رسمياً، بعد أن تم الإعلان رسمياً فى ندوة "Marvel Fanfare With CB Cebulski" فى نيويورك Comic Con.

وظهر نجما "Daredevil: Born Again" تشارلي كوكس وفينسنت دونوفريو بشكل مفاجئ على المسرح خلال الندوة، وانضمت إليهما سناء أمانات، منتجة المسلسل والمديرة التنفيذية للإنتاج والتطوير فى Marvel Studios، إلى رئيس تحرير Marvel Cebulski للحديث عن تصوير الموسم الأول.

وسبق وكشفت تقارير أجنبية أنه من المقرر عودة فيليب سيلفيرا، الذى عمل كمنسق الحيل والقتال في نسخة نتفليكس من Daredevil التي تم عرضها في منتصف عام 2010، إلى العمل من جديد ليكون بمثابة منسق حيل وقتال ومدير الوحدة الثانية للمسلسل الجديد، ويهدف صناع العمل الى إعادة النغمة والرتم السريع لاحداث المسلسل وتسارع حبكته كعادة المواسم الماضية، وتكثيف عمليات الاستعراضات القتالية في الشوارع معغ دمجها بالمؤثرات البصرية كحال اعمال "مارفل" الشهيرة.

واستعان صناع Daredevil بالكثير من الأسماء الكبيرة لعملية إنتاج الموسم الجديد لتغيير اتجاه المسلسل ليكون مناسباً للأعمال الخاصة بعالم الابطال الخارقين، مثل التعاون مع الكاتب داريو سكاردابان، مؤلف سلسلة The Punisher التي تم عرضها عبر نتفليكس، بالإضافة إلى طاقم الإخراج المكون من جاستن بنسون وآرون مورهيد، الذي أدار حلقات الموسم الثاني من Loki.

ولن يتكون الموسم الحجديد من 18 حلقة كما تم الإعلان عنه لأول مرة، لكنه سيكون أكثر انسجامًا مع نموذج سلسلة نتفليكس الأصلية لعدد الحلقات الأقل، والتي ستتراوح من 8 لـ 10 حلقات.