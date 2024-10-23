شكرا لقرائتكم خبر عن ما هى القواعد التنظيمية لخدمات المحافظ الإلكترونية على الهاتف؟ والان مع تفاصيل الخبر

تتيح المحافظ الالكترونية لمالكها اجراء معاملات مالية الكترونياً من خلال الهاتف المحمول (باستخدام ال USSD أو التطبيق للهواتف الذكية) ومنافذ تقديم الخدمة مما يوفر على مستخدميها الوقت والنفقات والمجهود مع ضمان الخصوصية والسرية وحماية لهم ولأموالهم وذلك كله في أي وقت ومن أي مكان من خلال الهاتف المحمول.



أهم القواعد التنظيمية للخدمة وفقا لجهاز تنظيم الاتصالات:

يحق لكل عميل فتح 3 محافظ الكترونية (بحد أقصى) على بطاقة الرقم القومي الخاص به.

يمكن فتح محفظة إلكترونية واحدة فقط على خط الهاتف المحمول.

تقدم الخدمة للمصريين فقط الذين لديهم بطاقات رقم قومي سارية.

تتم عمليات التحويل داخل جمهورية مصر العربية فقط وبالعملة المحلية (الجنيه المصري) فقط.

الحد الأقصى اليومي للسحب والتحويل وأي عمليات خصم من المحفظة الالكترونية الخاصة بالأشخاص الطبيعيين تصل إلى ثلاثون ألف جنيهاً مصرياً

الحد الأقصى اليومي للسحب والتحويل وأي عمليات خصم من المحفظة الالكترونية الخاصة بالأشخاص الاعتباريين أربعون ألف جنيهاً مصرياً.

الحد الأقصى شهري للسحب والتحويل وأي عمليات خصم من المحفظة الالكترونية الخاصة بالأشخاص الطبيعيين مائة ألف جنيهاً مصرياً.

يمكن للعملاء تحويل الأموال بين المحافظ الالكترونية المختلفة ولا يشترط أن يكون عميل لنفس البنك/شركة المحمول.

يجب أن يقوم العميل بنفسه بإجراء عمليات السحب والايداع من/في محفظة المملوكة له.

لا يمكن إتمام أي عملية دون ادخال الرقم السري الخاص بالعميل.

مواصفات الرقم السري PIN :

يجب أن لا يقل الرقم السرى عن ستة أرقام كحد أدنى ويفضل ثمانية أرقام.

لا ينبغي السماح بالأرقام السهلة كرقم سرى PIN مثل 111111 أو 123456

يجب ادخال كلمة السر لفتح تطبيق المحافظ الالكترونية

مواصفات كلمة السر لتطبيقات المحافظ الالكترونية:

أن تكون كلمات سر معقدة مثال: تتكون من ثمانية أحرف وتتضمن حروف وأرقام ورموز خاصة وغيرها.

التأكد من أن آلية "تذكر كلمة السر" لا يمكن استخدامها أي لا يتم السماح بتخزين كلمة السر على تطبيقات الهاتف المحمول.