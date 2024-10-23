السلطات التايوانية اعلنت رصد حاملة طائرات صينية في مضيق تايوان

أعلنت السطات التايوانية أنّها "رصدت حاملة طائرات صينية تعبر مضيق تايوان ترافقها مجموعتها البحرية الضاربة"، وذلك غداة مناورات عسكرية بالذخيرة الحيّة نفّذتها بكين قرب الجزيرة.

وكثّفت بكين نشاطها العسكري حول تايوان في الأشهر الأخيرة، ولا سيّما من خلال إجرائها في منتصف تشرين الأول مناورات واسعة النطاق شاركت فيها أعداد قياسية من الطائرات والسفن العسكرية.

واشارت وزارة الدفاع التايوانية الى أنّها "رصدت ليل الثلاثاء-الأربعاء المجموعة البحرية الضاربة بقيادة حاملة الطائرات لياونينغ في المياه القريبة من جزر براتاس التي تديرها تايوان والواقعة على بُعد 400 كلم جنوب غرب تايوان"، موضحة أنّ "المجموعة البحرية الضاربة تتّجه شمالا نحو الممر المائي الذي يفصل بين الصين وتايوان".

وصباح الأربعاء، قال وزير الدفاع التايواني ويلينغتون كو إنّ "حاملة الطائرات لياونينغ تمر عبر مضيق تايوان الآن، وتبحر شمالا على طول غرب الخط الأوسط ونحن نراقبها من كثب".

وتمتلك الصين حاملتي طائرات في الخدمة الفعلية، وثالثة تخضع لتجارب بحرية.

وهذه ليست المرة الأولى التي تعبر فيها حاملة الطائرات لياونينغ مضيق تايوان.

وكانت السلطات الصينية أعلنت أنها ستجري الثلاثاء طوال ساعات عدة مناورات عسكرية بالذخيرة الحية قرب تايوان.