الهلال الأحمر الفلسطيني: إصابة طفلين برصاص قوات الاحتلال خلال اقتحامها بلدة حلحول شمالي الخليل بالضفة

أعلنت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، في بلاغ، عن "إصابة طفلين برصاص قوات الاحتلال خلال اقتحامها بلدة حلحول شمالي الخليل بالضفة الغربية". وبالتزامن مع حربه المتواصلة على قطاع غزة منذ 7 تشرين الأول الماضي، وسّع الجيش الإسرائيلي عملياته في الضفة، بما فيها القدس، وكثف المستوطنون اعتداءاتهم على الفلسطينيين وممتلكاتهم.

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