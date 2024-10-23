أفادت قناة الجزيرة، عن قصف مدفعي إسرائيلي على أحياء بمخيم جباليا ومشروع بيت لاهيا شمالي قطاع غزة.
ويواصل الجيش الإسرائيلي بدعم أميركي حربه على غزة منذ شهر تشرين الأول 2023 مرتكبًا المجازر بحق الفلسطينيين وخصوصًا في أماكن ايواء النازحين كالمدارس، في حين تواصل الفصائل الفلسطينية عملياتها العسكرية ضد قوات وآليات الجيش الإسرائيلي في غزة.
وتسببت الحرب الإسرائيلية على غزة بكارثة إنسانية غير مسبوقة، وأدت إلى نزوح أكثر من 85 بالمئة من سكان القطاع بواقع 1.9 مليون شخص.
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