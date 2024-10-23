شكرا لقرائتكم خبر عن بتشجيع من ترامب.. تزايد تصويت الجمهوريين مبكرًا في انتخابات الرئاسة بأمريكا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - يصوت الجمهوريون مبكرًا من جديد بتشجيع من الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، إذ توافد الناخبون إلى لجان الاقتراع بأنفسهم للتصويت قبل يوم الانتخابات، والمساعدة في تحطيم الأرقام القياسية في التصويت قبل نوفمبر في ولايات رئيسية، مثل جورجيا ونورث كارولينا.

ويأمل الحزب الجمهوري في أن يصلح هذا من مشكلة تقنية يلقي بعض أعضاء الحزب باللائمة عليها في خسارة الحزب للانتخابات الرئاسية في 2022، وانتخابات رئيسية في العام نفسه.

وغالبًا ما ترغب الحملات الانتخابية في أن يدلي الناخبون بأصواتهم قبل يوم الانتخابات، بحيث تركز مواردها على الحصول على المزيد من المؤيدين الهامشيين للتوجه إلى مراكز الاقتراع في اللحظة الأخيرة. نظريات مؤامرة وبرع الجمهوريون في ذلك قبل أن يعارض ترامب التصويت بالبريد في 2020، إذ تحدث عن نظريات مؤامرة عن العملية التي ترجع إلى قرون، وأقنع أنصاره بالانتظار لحين حلول يوم الانتخابات ليدلوا بأصواتهم.

لكن الحزب يدفع أنصاره مجددًا إلى الإدلاء بأصواتهم مبكرًا، ويشجع الرئيس السابق بصورة كبيرة على التغيير، مع تلميح بوجود مؤامرة.