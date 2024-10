شكرا لقرائتكم خبر عن بوعود وفعاليات اقتصادية.. ترامب وهاريس يتنافسان في جذب الناخبين اللاتينيين والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - روّج المرشح الجمهوري في انتخابات الرئاسة الأمريكية دونالد ترامب والمرشحة الديمقراطية كامالا هاريس لسياساتهما الاقتصادية باعتبارها أفضل فرصة لهما لجذب الناخبين اللاتينيين، لكن كل منهما تبنى نهجًا مختلفٍا تمامًا.و في مقابلة لها مع قناة (تليموندو) الناطقة بالإسبانية يوم الثلاثاء، تعتزم نائبة الرئيس هاريس أن تسلط الضوء على كيفية توفير أجندتها المزيد من الفرص للرجال اللاتينيين، ضمن استراتيجية نتجت عن عمل نحو 12 مجموعة بحث واستطلاعات.وتعتزم المرشحة الديمقراطية إظهار خططها لمضاعفة أعداد مؤسسات التدريب المهني المسجلة، وترغب في التشديد على خطتها لإلغاء متطلبات الدرجات الجامعية للالتحاق بوظائف حكومية اتحادية معينة، وتشجيع أصحاب الأعمال الخاصة على تبني نفس النهج. عقب استئناف اجتماعاتها الدورية.. أحزاب مأرب تؤكد على وحدة الصف لمواجهة التحدياتللمزيد: This is a Twitter Statusلآخر الأخبار تابعونا علىThis is a Twitter StatusThis is a Twitter Status— أخبار اليوم (@akhbaralyomnews)كما ترغب هاريس في توفير قروض يمكن الإعفاء من سدادها بما يصل إلى 20 ألف دولار لمليون مشروع صغير.وتواصل الرئيس السابق ترامب مع اللاتينيين يوم الثلاثاء، إذ استضاف مائدة مستديرة معهم في دورال، إحدى ضواحي ميامي.وروّج ترامب، وهو محاط بمسؤولين منتخبين ورجال أعمال لاتينيين، بالاقتصاد إبان ولايته، والذي دفع بأنه أفضل بالنسبة للمجتمع اللاتيني مقارنة بالاقتصاد في إدارة الرئيس جو بايدن.