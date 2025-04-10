شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الذهب اليوم في مصر.. عيار 21 يسجل 4465 جنيها والان نبدء بالتفاصيل

أسعار الذهب اليوم

عيار 21

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سعر الذهب

الدمام - شريف احمد - ارتفعت أسعار الذهب اليوم في مصر، خلال التعاملات الصباحية، الخميس، مقارنة بآخر مستويات سجلها المعدن النفيس.سجل سعر جرام الذهب، عيار 24، في مصر، اليوم الخميس، 5102.75 جنيه للبيع، و5074.25 جنيه للشراء.وبلغ سعر جرام الذهب، عيار 22، في مصر، اليوم الخميس، 4677.5 جنيه للبيع، و4651.5 جنيه للشراء.ارتفع سعر جرام الذهب، عيار 21، في مصر، اليوم الخميس، إلى: 4465 جنيها للبيع، و4440 جنيها للشراء.وسجل سعر جرام الذهب، عيار 18، في مصر، اليوم الخميس، 3827.25 جنيه للبيع، و3805.75 جنيه للشراء.وبلغ سعر جرام الذهب، عيار 14، في مصر، اليوم الخميس، 2976.75 جنيه للبيع، و2960 جنيها للشراء.ارتفع سعر جرام الذهب، عيار 12، في مصر، اليوم الخميس، 2551.5 جنيه للبيع، و2537.25 جنيه للشراء.وسجل سعر الجنيه الذهب اليوم الخميس في مصر، 35720 جنيها للبيع، و35520 جنيها للشراء.