شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الذهب اليوم في مصر.. عيار 21 يسجل 4465 جنيها والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - ارتفعت أسعار الذهب اليوم في مصر، خلال التعاملات الصباحية، الخميس، مقارنة بآخر مستويات سجلها المعدن النفيس.
وبلغ سعر جرام الذهب، عيار 22، في مصر، اليوم الخميس، 4677.5 جنيه للبيع، و4651.5 جنيه للشراء.
وسجل سعر جرام الذهب، عيار 18، في مصر، اليوم الخميس، 3827.25 جنيه للبيع، و3805.75 جنيه للشراء.
وبلغ سعر جرام الذهب، عيار 14، في مصر، اليوم الخميس، 2976.75 جنيه للبيع، و2960 جنيها للشراء.
وسجل سعر الجنيه الذهب اليوم الخميس في مصر، 35720 جنيها للبيع، و35520 جنيها للشراء.
أسعار الذهب اليومسجل سعر جرام الذهب، عيار 24، في مصر، اليوم الخميس، 5102.75 جنيه للبيع، و5074.25 جنيه للشراء.
وبلغ سعر جرام الذهب، عيار 22، في مصر، اليوم الخميس، 4677.5 جنيه للبيع، و4651.5 جنيه للشراء.
عيار 21ارتفع سعر جرام الذهب، عيار 21، في مصر، اليوم الخميس، إلى: 4465 جنيها للبيع، و4440 جنيها للشراء.
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وبلغ سعر جرام الذهب، عيار 14، في مصر، اليوم الخميس، 2976.75 جنيه للبيع، و2960 جنيها للشراء.
سعر الذهبارتفع سعر جرام الذهب، عيار 12، في مصر، اليوم الخميس، 2551.5 جنيه للبيع، و2537.25 جنيه للشراء.
وسجل سعر الجنيه الذهب اليوم الخميس في مصر، 35720 جنيها للبيع، و35520 جنيها للشراء.