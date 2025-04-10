شكرا لقرائتكم خبر عن حساب المواطن.. بدء إيداع دعم شهر أبريل شاملًا الدعم الإضافي والان نبدء بالتفاصيل

الاعتراض على عدم الأهلية

الدمام - شريف احمد - بدأ إيداع الدعم المخصص لشهر أبريل "شاملًا الدعم الإضافي" للمستفيدين المكتملة طلباتهم في برنامج "حساب المواطن".وسيستمر حتى نهاية اليوم الخميس.ويمكن للمستفيدين معرفة مبلغ استحقاقك عبر تطبيق البرنامج.

أكد برنامج حساب المواطن، استمرار استقبال طلبات الاعتراض للمسجلين غير المؤهلين للاستفادة من البرنامج، حيث يستقبل البرانمج طلبات الاعتراض عبر البوابة الإلكترونية على هذا الرابـط.



وأوضح البرنامج، أنه يتاح للمُسجِل التقدم بطلب اعتراض على قرار عدم الأهلية خلال مدة 3 أشهر من بعد صدور نتيجة الأهلية من خلال البوابة الإلكترونية للبرنامج.

كما يمكنه متابعة حالة الاعتراض من خلال البوابة الإلكترونية والرسائل النصية على جواله والبريد الإلكتروني، حيث ستصله رسالة بنتيجة الاعتراض على الجوال والبريد.



قبول الاعتراض

وفي حال قبول الاعتراض، سيتم صرف قيمة الدعم المستحقة للمستفيد بأثر رجعي عن الفترة التي تبدأ من تاريخ يوم صدور نتيجة الأهلية إلى تاريخ يوم قبول الاعتراض، وتُحتسب مدة الأثر الرجعي بالأشهر وبحد أقصى خمسة أشهر.

أما في حال عدم قيام المسجل برفع اعتراض ضمن المهلة المتاحة المحددة بثلاثة أشهر، فعليه في هذه الحالة إعادة تقديم طلب تسجيل جديد في البوابة الإلكترونية.