الامارات | «دبي الرياضية» تبث مباريات «دوري أبطال الخليج»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت قناة «دبي الرياضية» التابعة لـ«دبي للإعلام» عن انتهاء الاستعدادات الخاصة ببث وتغطية بطولة الأندية الخليجية لكرة القدم، التي تعود إلى الواجهة بعد توقف دام نحو تسع سنوات.

وستُقام البطولة التي تنطلق اليوم، وفقاً لنظام المجموعات، إذ تم تقسيم الفرق إلى مجموعتين، تضم الأولى أندية النصر الإماراتي، وأهلي صنعاء اليمني، وظفار العماني، ودهوك العراقي، فيما تجمع الثانية العربي القطري، والرفاع البحريني، والقادسية الكويتي، والاتفاق السعودي.

وسيتأهل فريقان من كل مجموعة إلى الدور نصف النهائي. ويعكس هذا النظام منافسة قوية بين الأندية الخليجية للوصول إلى المباراة النهائية، المقرر إقامتها في 25 أبريل 2025.

من جهته، قال مدير إدارة القنوات الرياضية في «دبي للإعلام» عبدالرحمن أمين: إن «البطولة تمثل عرساً كروياً خليجياً ينتظره أبناء المنطقة، وتعكس ما تمتاز به الكرة الخليجية من تطور لافت»، مضيفاً: «تتمتع البطولة بمكانة مهمة في وجدان عشاق كرة القدم، وعموم أبناء منطقة الخليج العربي، ما منحها القدرة على العودة إلى الواجهة مجدداً رغم توقفها لنحو تسع سنوات، وتحرص (دبي للإعلام) على تسخير إمكاناتها اللوجستية والفنية، وتقديم تغطية شاملة للمنافسات عبر قنواتها الرياضية».

بدوره، قال مدير قناة دبي الرياضية حسن حبيب: «قناة دبي الرياضية أعدت أجندة متكاملة تشمل مجموعة من البرامج والتغطيات لمتابعة الحدث الرياضي المهم، وسيتم من خلالها تقديم تحليلات متنوعة لمجريات البطولة، إلى جانب استضافة نخبة من المحللين والرياضيين والخبراء في القطاع الرياضي، للحديث عن البطولة وأهميتها ومكانتها وتأثيرها على الساحة».

وستعرض القناة سلسلة من البرامج الخاصة بالبطولة، التي تستضيف مجموعة من المحللين والخبراء والطواقم الإدارية والفنية للفرق المشاركة، بهدف تسليط الضوء على مستويات أداء اللاعبين ونقاط قوتهم وضعفهم في المباريات، إلى جانب بث مجموعة من الرسائل الإخبارية والتقارير الميدانية التي تستعرض استعدادات الأندية لمنافسات البطولة، وتغطي معسكراتها التدريبية وأساليب التغذية التي تتبعها وعمليات استشفاء اللاعبين، وغيرها.