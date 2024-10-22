الامارات | تَواصُل منافسات «دورة الشيخة هند للألعاب الرياضية للسيدات»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تواصلت منافسات «دورة الشيخة هند للألعاب الرياضية للسيدات» في نسختها الـ12 التي ينظمها مجلس دبي الرياضي، بهدف استقطاب مواهب رياضية نسائية من مختلف الجنسيات والأعمار.

ويشارك في الدورة أكثر من 1200 لاعبة من منتسبات الهيئات والدوائر والمؤسسات والشركات الحكومية وشبه الحكومية والخاصة، وتستمر منافساتها حتى 30 أكتوبر الجاري، وتتضمن ثماني رياضات متنوعة، هي: البولينغ، الجري، الدراجات الهوائية، البادل، الريشة الطائرة، الرماية، تحدي الموانع، كرة السلة الثلاثية.

وأقيمت منافسات بطولة البولينغ في نادي دبي الدولي للبولينغ بمنطقة الممزر، وفازت زكية درويش من شرطة دبي بلقب البطولة في فئة المواطنات، بعد تحقيقها مجموع نقاط 596، تلتها لاعبتا فريق الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب، ميرا شبيب في المركز الثاني برصيد 539 نقطة، وريم جمال الثالثة بـ537 نقطة.

وفي فئة المقيمات، فازت سمانثا شمالي من شرطة دبي بالمركز الأول برصيد 638 نقطة، تلتها أورا ميشيل جيم من استوديو إيما في المركز الثاني برصيد 570 نقطة، وحلت ليدي ليز آن من فيم للاستشارات في المركز الثالث برصيد 566 نقطة.

وفي سباق الجري الذي أقيم في مدينة إكسبو دبي، فازت حصة الجسمي من «طيران الإمارات» بالمركز الأول في فئة المواطنات، تلتها رقية محمد المرزوقي من «طلبات» في المركز الثاني، وحلت نورة صباح الخلف من بنك دبي الإسلامي في المركز الثالث. وفي فئة المقيمات، فازت ليزبيث فيرهايدن من شرطة دبي بالمركز الأول، تلتها أديلا كومور من بلدية دبي في المركز الثاني، وحلت لطيفة الصاروخ من نادي دبي لأصحاب الهمم في المركز الثالث.

وفي منافسات بطولة البادل التي أقيمت في نادي جست بادل بميناء راشد، فازت كل من مريم مبارك وفاطمة السويدي من شرطة دبي بالمركز الأول في فئة المبتدئات، تلتهما كل من حنان السي وزينب الجهران من هيئة الطرق والمواصلات بدبي في المركز الثاني، وحلت شيخة الطاهر وعايشة بن سليمان من شرطة دبي في المركز الثالث. وفي فئة المقيمات، فازت صوفيا جوفوروسا وميا ألفا باكانوت من شرطة دبي بالمركز الأول، تلتهما مريم الهاشمي ومارتينا سانتين من جست بادل في المركز الثاني، وجاءت ليزا بلاك ومنى السهلاوي من «نستله» في المركز الثالث.