بعد مرور شهرين على طرحها.. رانيا يوسف تكشف كواليس أغنيتها الأولى

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 22 أكتوبر 2024 02:52 مساءً - على الرغم من مرور شهرين على طرح رانيا يوسف أغنية "ليك" التي تمثل أولى تجاربها الغنائية، فهي ما زالت تشارك الجمهور تفاصيل هذا العمل.

كواليس كليب أغنية ليك

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خلال الساعات الماضية نشرتعبر حسابها الشخصي على موقع الصور والفيديوهات إنستغرام، مقطعاً مصوراً لفيديو من كواليس تصوير كليب أغنية "ليك"، وظهرت في الفيديو أثناء مرحلة التحضير وعمل المكياج والشعر الخاصة بالكليب، ذلك إلى جانب عدد من الكواليس الخاصة بالاستعراضات التي قدمتها في الأغنية.

أغنية "ليك" هي أول تجربة لرانيا يوسف في مجال الغناء، وهي من كلمات سمير طارق، وألحان محمد مصطفى، وتوزيع تيام طارق، والكليب من إخراج بتول عرفة.

وقد أثارت رانيا يوسف مؤخراً فضول جمهورها ومتابعيها لمشاركتها الجديدة في الموسم الثالث من "موضوع عائلي"، فقامت بنشر صورتها على البوستر الخاص بالمسلسل، ووجّهت سؤالاً لجمهورها، طالبت فيه بتخمين الشخصية التي ستقدمها خلال أحداث العمل.

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عودتها للسينما

آخر أعمال رانيا يوسف

من جهةٍ أخرى، تنتظر الفنانة رانيا يوسف طرح فيلمها الجديد "أوراق التاروت" بدور العرض، في موسم أفلام رأس السنة، ويشاركها البطولة كل من سمية الخشاب، مي سليم، محمد عز، عبد العزيز مخيون، بجانب عدد من الفنانين ضيوف الشرف، منهم: أحمد التهامي، محمد خميس، محمد الشقنقيري، والعمل من تأليف معتز المفتي وإخراج إبرام نشأت، وتدور الأحداث في إطار تشويقي مثير حول 3 بنات يحدث لهن موقف ما، ونشاهد مدى تأثير هذا الموقف في حياتهن، من خلال حكاية خاصة لكل واحدة منهن.يُذكر أنعُرض لها مؤخراً مسلسل "عمر أفندي" بطولة أحمد حاتم، آية سماحة، مصطفى أبو سريع، محمد رضوان، ميمي جمال، ومحمود حافظ، ميران عبد الوارث، إسماعيل فرغلي، والمسلسل من تأليف مصطفى حمدي، وإخراج عبد الرحمن أبو غزالة.

وتدور أحداث مسلسل "عمر أفندي" حول "علي التهامي" أحمد حاتم، المتزوج من فتاة ثرية، ويعمل في شركة والدها، وبسبب هذه الزيجة تشاجر مع والده لأنه كان يرفض زواجه، ويموت والد "علي" ويذهب لبيع المنزل الذي كان يعيش فيه والده، فيكتشف "سرداباً" يعبر به بالزمن ليعود لحقبة الأربعينيات.

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