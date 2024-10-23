- 1/3
- 2/3
- 3/3
ميرنا وليد - بيروت - أحيت الفنانة المصرية بوسي، حفلها الغنائي الأول في سوهاج، وشاركت متابعيها عبر حسابها الرسمي، مجموعة صور وثقت فيها أجواء الحفل.
وتألقت بوسي في الحفل بإطلالة كاجوال أنيقة، إذ ارتدت بنطلون جينز ضيقاً، ونسقت معه قميصاً أبيض مفتوحاً وتحته توب بيضاء.
ومن الناحية الجمالية، اختارت بوسي تسريحة شعر بسيطة، إذ تركته منسدلاً على كتفيها مع تموجات عريضة، وطبقت مكياجاً قوياً أبرز عينيها بشكل لافت. كما زينت بوسي إطلالتها بمجوهرات من الماس.
وتفاعل المتابعون مع منشور بوسي، وأعربوا عن إعجابهم بأناقتها وجمالها.
كانت هذه تفاصيل خبر بوسي تلفت الأنظار بإطلالة كاجوال على المسرح في حفلها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة الفنية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.