بوسي تلفت الأنظار بإطلالة كاجوال على المسرح في حفلها

ميرنا وليد - بيروت - أحيت الفنانة المصرية بوسي، حفلها الغنائي الأول في سوهاج، وشاركت متابعيها عبر حسابها الرسمي، مجموعة صور وثقت فيها أجواء الحفل.



وتألقت بوسي في الحفل بإطلالة كاجوال أنيقة، إذ ارتدت بنطلون جينز ضيقاً، ونسقت معه قميصاً أبيض مفتوحاً وتحته توب بيضاء.

ومن الناحية الجمالية، اختارت بوسي تسريحة شعر بسيطة، إذ تركته منسدلاً على كتفيها مع تموجات عريضة، وطبقت مكياجاً قوياً أبرز عينيها بشكل لافت. كما زينت بوسي إطلالتها بمجوهرات من الماس.

وتفاعل المتابعون مع منشور بوسي، وأعربوا عن إعجابهم بأناقتها وجمالها.