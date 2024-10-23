فن ومشاهير

بوسي تلفت الأنظار بإطلالة كاجوال على المسرح في حفلها

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ميرنا وليد - بيروت - أحيت الفنانة المصرية بوسي، حفلها الغنائي الأول في سوهاج، وشاركت متابعيها عبر حسابها الرسمي، مجموعة صور وثقت فيها أجواء الحفل.


وتألقت بوسي في الحفل بإطلالة كاجوال أنيقة، إذ ارتدت بنطلون جينز ضيقاً، ونسقت معه قميصاً أبيض مفتوحاً وتحته توب بيضاء.
ومن الناحية الجمالية، اختارت بوسي تسريحة شعر بسيطة، إذ تركته منسدلاً على كتفيها مع تموجات عريضة، وطبقت مكياجاً قوياً أبرز عينيها بشكل لافت. كما زينت بوسي إطلالتها بمجوهرات من الماس.
وتفاعل المتابعون مع منشور بوسي، وأعربوا عن إعجابهم بأناقتها وجمالها.

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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