هنا الزاهد تتألق بالأصفر في إسبانيا

ميرنا وليد - بيروت - شاركت الممثلة المصرية هنا الزاهد، متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي، مجموعة صور جديدة لها لأحدث إطلالاتها.

وتألقت هنا في الصور بإطلالة رائعة، إذ ارتدت فستاناً أصفر قصيراً، جاء بصيحة الكتف الواحدة، مع شق صغير عند الخصر، وذلك خلال تواجدها في مدينة برشلونة في إسبانيا لقضاء عطلتها.

ومن الناحية الجمالية، تركت هنا شعرها منسدلاً بطريقة مموجة على كتفيها، وطبقت مكياجاً ناعماً أبرز ملامحها بطريقة جميلة.

كما أكملت إطلالتها بحقيبة يد ذهبية.

وتفاعل المتابعون مع صور هنا، وأعربوا من خلال تعليقاتهم عن إعجابهم بجمالها وأناقتها.

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