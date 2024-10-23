فن ومشاهير

هنا الزاهد تتألق بالأصفر في إسبانيا

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ميرنا وليد - بيروت - شاركت الممثلة المصرية هنا الزاهد، متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي، مجموعة صور جديدة لها لأحدث إطلالاتها.


وتألقت هنا في الصور بإطلالة رائعة، إذ ارتدت فستاناً أصفر قصيراً، جاء بصيحة الكتف الواحدة، مع شق صغير عند الخصر، وذلك خلال تواجدها في مدينة في إسبانيا لقضاء عطلتها.
ومن الناحية الجمالية، تركت هنا شعرها منسدلاً بطريقة مموجة على كتفيها، وطبقت مكياجاً ناعماً أبرز ملامحها بطريقة جميلة.
كما أكملت إطلالتها بحقيبة يد ذهبية.
وتفاعل المتابعون مع صور هنا، وأعربوا من خلال تعليقاتهم عن إعجابهم بجمالها وأناقتها.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة الفنية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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