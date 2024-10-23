تارا عماد إلى جانب عمرو يوسف بأولى تجاربها في الأكشن

ميرنا وليد - بيروت - تخوض الممثلة المصرية تارا عماد أولى تجاربها في أفلام الأكشن والمغامرات من خلال فيلم "درويش" من بكولة الممثلين المصرين عمرو يوسف ودينا الشربيني.



والفيلم أحداثه في أربعينيات القرن الماضي، في إطار الأكشن وهو من تأليف وسام صبري وإخراج وليد الحلفاوي، ويحكي قصة محتال يتمتع بشخصية جذابة.

وكانت استذكرت تارا عماد والدتها الراحلة، وذلك أثناء تواجدها في مسجد السلطان حسن في القاهرة، ونشرت صوراً لها من داخل المسجد، وأرفقتها بتعليق كتبت فيه: "بحب أوي تفاصيل بلدنا، من أكتر الأماكن إلي بحب أزورها واستمتع بطاقتها وهدوئها هو جامع السلطان حسن، صاحبتي ديانا أخدت الصور دي واحنا جوة".

وأضافت: "أول ما شفت الصور شوفت مامتي. شايفة واقفة مامتي، و طريقة لبس مامتي وتعابير وش مامتي، أنا فاكرة أول ما شفت صورة معينة من دول حسيت بيها أوي. حسيت بـ قد إيه إحنا فعلاً بنكبر وبنكون أهلنا، كل ما بنكبر كل ما تفاصيل أسلوبنا وملامحنا فعلاً بتكون طبعت من أهلنا، اتبسطت أوي إني حسيت إني شبهها، وإن فيا كتير أوي منها، الله يرحمك يا مامتي".