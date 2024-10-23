تجربتي في زيادة حركة الجنين والإحساس بها باستمرار للاطمئنان على سلامة الحمل

متى يتحرك الجنين للمرة الأولى؟

فرحة الحامل

توقعي أن يتحرك الجنين لأول مرة في الرحم بداية من الأسبوع السادس عشر وحتى الأسبوع الخامس والعشرين من الحمل، وتعرف الحركات الأولى للجنين بـ "التسريع" وفي حال كان هذا هو الحمل الأول لك، فسوف يتأخر الشعور بحركة الجنين حتى نهاية الأسبوع الخامس والعشرين فعلاً، ولكن في بعض الحالات ومع الحمل المتكرر قد تشعر الحامل بحركة الجنين في الأسبوع الثالث عشر من الحمل ونحو هذا التوقيت.

توقعي أن تشعري بحركة وهمية للجنين في الشهر الأول من الحمل وليس صحيحاً ما يشاع حول سماع أو إحساس الحامل بحركة الجنين منذ بداية الحمل؛ لأن ما تشعر به الحامل في الشهر الأول مثلا هو صوت الغازات وحركة الأمعاء، وحيث تحدث حركة غير طبيعية وتغيرات في طبيعة الجهاز الهضمي للحامل، كواحدة من علامات الحمل، ولذلك يجب أن تعرفي ماذا يحدث لجسد المرأة في الشهر الأول من الحمل، وخاصة إذا كانت المرأة تمر بتجربة الحمل الأولى، قد تعتقد أن هذه الحركة في أمعائها هي حركة الجنين ولكنها ليست كذلك.

نصائح هامة لزيادة حركة الجنين

تناولي قطعة من الشوكولاتة أو طبقاً من الحلوى

تغذية الحامل

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 23 أكتوبر 2024 07:19 صباحاً - مع ثبوت حدوث الحمل تكون فرحة الحامل لا توصف؛ لأنها سوف تصبح أماً، ولكنها تشعر بالسعادة والفرح أكثر وتبدأ في التحضير للمولود القادم حين تشعر بحركته للمرة الأولى، ولأن حركة الجنين في نظر الأم هي دليلها الأول على سلامة الجنين وسلامة الحمل، ولذلك فهي تتساءل عدة أسئلة حول حركة الجنين مثل متى يتحرك الجنين للمرة الأولى؟ وكيف تكون حركته؟ وماذا تفعل لكي تزيد من حركته؟ لكي تطمئن عليه في حال فقدان حركته لفترة قد تقلقها وغيرها من التساؤلات.يمكن للأم أن تطمئن على حركة الجنين وتسمعها باستمرار، وذلك من خلال عدة طرق، كما أنها يجب أن تعرف متى تزداد حركته ودلالات زيادة حركة الجنين، ودحض بعض المعتقدات الخاطئة حول حركة الجنين، ولذلك فقد التقت "الخليج 365 وطفلك" وفي حديث خاص بها باستشارية النساء والولادة الدكتورة ناهد علوان، حيث أشارت إلى تجربة إحدى الأمهات الحوامل فيللاطمئنان على سلامة الحمل، وذلك من خلال عدة نصائح مثل أكل الحلوى وسماع صوت الأب، وغيرها من النصائح الفعالة في الآتي:

قومي بتناول قطعة من الشوكولاتة لكي تشعري بحركة الجنين؛ لأنه سوف ينشط مع ارتفاع نسبة السكر في دمك، ويحب الأطفال تلك اللحظات التي ترتفع فيها نسبة السكر لدى الأم؛ لأن ذلك سوف يحدث لديهم أيضاً، وغالباً ما يساعدهم ذلك على الشعور بالطاقة الحيوية، ويبدأ الجنين بالركل في رحم الأم، وتشعر الأم بذلك، وقد ينصحها الطبيب أحياناً بتناول ملعقة من العسل الطبيعي في حال كانت قد تجاوزت منتصف الحمل؛ لأن العسل ينشط الجنين بصورة ملحوظة، ويمنحه النشاط، وتنتقل مشاعر السعادة من الأم إلى الجنين تلقائياً، فهو يتأثر بما تتناوله وبما تشعر به، علاوة لأن الشوكولاتة من الأصناف التي تزيد من إفراز هرمون السعادة في الجسم.

اشربي عصيراً طبيعياً

افتعلي أي ضوضاء أو صوت حولك

تحدثي معه بصحبة الأب

صورة للجنين

العلاقة بين تغير حركة الجنين وقرب الولادة

لاحظي أنه من الطبيعي أن تتغير حركة الجنين مع قرب الولادة، وقد يشيع البعض أن حركة الجنين قد تقل مع قرب الولادة، بمعنى أنه مع قرب الولادة تتغير حركة الجنين وتكثر، على الرغم من الاعتقاد بأن نزول رأس الجنين في منطقة الحوض لكي يستعد للخروج من قناة الولادة يعني أن تتوقف حركته، ولكن هذا الاعتقاد غير صحيح ويجعل بعض الأمهات يهملن متابعة حملهن، وقد يكون الجنين في خطر بسبب توقف حركته، ولكنهن يعتقدن أن قرب الولادة يعني توقف حركته، ولكن الصحيح أن حركة الجنين تبدأ في التغير فهو يحرك رأسه أحياناً، ويرفس بساقيه الصغيرتين أحياناً أخرى، كما أنه يقوم بجمع جسمه كله في ناحية من الرحم، ثم يركل بكل قوته وبواسطه ساقيه المثنيتين في الاتجاه الآخر.

توقعي وحين تشعرين بهذه الحركات أي تجمع الثقل في ناحية ثم الركل نحو الاتجاه الآخر أن يكون موعد ولادتك قد اقترب بالإضافة لشعورك ببعض الأعراض المبكرة والمتأخرة أي النهائية للولادة، والتي يجب أن تعرفها كل امراة حامل وتستعد لها، وفي العموم يجب أن تعرف كل امرأة حامل أن مراحل الولادة الطبيعية قد تستغرق وقتاً يقترب من الأربع عشرة ساعة، وهي الحالة الطبيعبة دون الشعور بالقلق واللجوء إلى العملية القيصرية بناء على طلبك مثلاً؛ لأن الجنين حين يقترب من النزول برأسه من خلال مجرى الولادة يتوقف عن الحركة، وقد يتوقف الطلق النشط قليلً ويطلق على هذه اللحظات الحرجة لدى العامة "سكتة إبليس" ولكن الطبيب لا يتوقف أبداً عن متابعة حالة الجنين من خلال التصوير التلفزيوني، ويمكن في بعض الأحيان أن يلجأ الطبيب إلى شق منطقة العجان أو استخدام جهاز الشفط لاستخراج الجنين حرصا على حياته.

قومي بشرب أي عصير طبيعي في حال توقف حركة الجنين، أو عدم إحساسك بها لفترة قد تقلقك، ومن الطبيعي أنك وبعد الشهر الرابع ستشعرين بحركة الجنين باستمرار، والتي تبدأ على شكل نبضات خفيفة ثم طرقات على جدار بطنك، ثم يبدأ الجنين في الحركة أكثر بحيث يركل في بطنك ويتقلب، ولاحظي أنه ينام أيضاً، وقد يمضي وقته نائماً ما لم تنعشيه بشربك لكوب من العصير الطبيعي مثلاً، ويجب أن تهتمي بحصولك على الفيتامنيات والمعادن من الغذاء، وفي حال وجود نقص لديك فيجب أن تحصلي على مكملات غذائية حسب وصفة الطبيب؛ لأن قلة حركة الجنين ترتبط بصحته وبمستوى الحديد والفتيامنيات المختلفة لديه، وهذه العناصر الغذائية هامة لنموه وتشكيل أعضائه إضافة لنمو الدماغ لديه، وهو أهم الأجزاء التي يجب أن تحصل على التغذية.افتعلي أي ضوضاء حولك؛ لأن الجنين يشعر بالأنس والأمان حين يسمع ضجة حوله، ويشعر أنه ليس وحيداً، ففي حال كان الصمت يلف المكان حولك فسوف يركن الجنين إلى النوم، ويبقى دون حركة، وقد يشعر بالخوف والقلق؛ لأن السكوت مع الظلام يشعرانه فعلاً بالخوف، فلا يتحرك، ولكن حين تعود الضجة والأصوات المحببة إليه فسوف تجدين أنه قد عاود الحركة، مثل أن يسمع صوت الموسيقى أو صوت ترتيل القرآن الكريم، ويحب أيضاً أن يسمع صوت الطيور والحيوانات الأليفة، وقد تبين أيضاً أنه يفرح ويتحرك، ويتجاوب مع صوت إخوته الصغار، ويستعد لكي يلعب معهم ويشاكسهم، فيبدأ بالركل في رحمك ويضرب جدار البطن تعبيراً عن تضامنه معهم.تحدثي مع جننيك منذ شهور الحمل الأولى، ولا تعتقدي أنه لا يشعر بك ولا يعرف صوتك، فيجب أن تعرفي فوائد الحديث مع الطفل منذ المرحلة الجنينية بلغة عربية سليمة، فالجنين ومنذ شهوره الأولى في رحمك يكون على تواصل معك، كما يمكن أن يقوم الأب بالحديث مع الجنين، فهو قد استطاع معرفة صوتك وصوت أبيه، ولذلك يمكن الحديث معه في أمور مختلفة وممتعة بنفس الوقت، ويمكن للأم أن تمسك بيدها صورة للجنين داخل الرحم وتبدأ بتعداد أعضائه وتحدثه عن جماله، كما يمكنها أن تغني له، ويمكن للأب أن يحدثه عن الملابس الجميلة التي تنتظره، وكذلك عن سريره وغرفته والاحتفال الذي سوف يقيمه فرحاً بقدومه، ومع كل هذا الحديث يتطور نمو الدماغ لدى الجنين ويكتسب وزناً، إضافة لشعوره بالسعادة، فيبدأ بالركل والحركة معبراً عن فرحته، ولكي يوصل للوالدين رسالة بأنه على وشك القدوم.قد يهمك أيضاً: ماهي دلالة كثرة حركة الجنين.. وهل تُنذر بولادة مبكرة؟*ملاحظة من «الخليج 365»: قبل تطبيق هذه الوصفة أو هذا العلاج؛ عليكِ استشارة طبيب متخصص.