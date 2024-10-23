انطلاقاً من تخصيص موسم الرياض أماكن ترفيهية مجانية لكبار السن: كيف تعلمين طفلك تقدير المسنين واحترامهم؟

كيف اهتم موسم الرياض بالمسنين هذا العام؟

أخبري طفلك أن الأستاذ تركي آل الشيخ، وهو رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه، قد أعلن أنه ضمن باب فعاليات النسخة الخامسة من موسم الرياض 2024 سيكون هذا الباب مفتوحاً أمام كبار السن؛ أي من سن 60 عاماً فما فوق، وذلك بشكل مجاني ومن خلال إبراز المسن أو المسنة لتطبيق "توكلنا"، وقد جاءت هذه الخطوة بوصفها نوعاً من التقدير لعطاء ومجهود وتفاني كبار السن في المجتمع، وإيماناً منا بدورهم وأهمية نيلهم حقوقهم، وقد افتتح موسم الرياض بنسخته الحالية ست مناطق ترفيهية مجانية لكي تتيح لهم المشاركة والاستمتاع بفعاليات الموسم.

أخبري أطفالك أن المناطق الترفيهية الست التي تم تخصيصها للمسنين، والتي يستطيعون الاستمتاع بها لكي يوصلوا هذه المعلومات لأصحابهم الذين لديهم أجداد وجدات؛ هي "بوليفارد وورلد"، و"رن واي"، و"وندر جاردن"، و"الرياض زوو" ، وكذلك حديقة السويدي، وأيضا سوق الأولين، إضافة لمنطقتين مهمتين ومميزتين هما "بوليفارد سيتي"، وفيا الرياض.

وضحي لأطفالك أن تخصيص إدارة موسم الرياض لهذه المباردة الإنسانية تُعد خطوة مهمة تعكس الاهتمام والتقدير والرعاية التي توليها وتخصصها الهيئة العامة للترفيه بالمسنين، وهم كبار السن، من خلال إتاحة الفرصة لهذه الفئة الغالية على قلوبنا للمشاركة في تجارب وفعاليات موسم الرياض والاستمتاع بهذه الفعاليات خلال الموسم الحالي، وتقوم هذه الخطوة على دعم تقديم تجارب مميزة لجميع فئات المجتمع بحيث تكون متاحة لكل الشرائح المجتمعية.

أهمية رعاية المسنين من قبل الأبناء والأحفاد

طفل ومسن

عوِّدي طفلك أن يهتم برعاية الأجداد من خلال تقديرهم واحترامهم أولاً، خصوصاً لو كانوا يعيشون في البيت نفسه؛ لأن احترام الجد يكون من ضمن احترام الأب، وكذلك احترام الجدة، إذا ما كان الجد والجدة هما والدا الأب، والأمر كذلك في حال كانا هما والدا الأم، ويجب أن يكون الاحترام نابعاً من تقدير الدور الذي قاما به؛ فيجب أن تتحدثي باستمرار مع أطفالك حول دور والديك في تعليمك وتربيتك.

علِّمي طفلك أن الحياة لا تبقى على وتيرة واحدة، وأن الصغير سوف يكبر، والكبير في مرحلة الشباب لن يستمر كذلك، وأن هذه هي سنة الحياة، وأن علينا أن نستعد لنصبح آباء وأمهات ثم أجداداً وجدات، وبالتالي يجب أن نسهم بكل الطرق لتوفير الرعاية لكبار السن في بيتنا وحولنا؛ لأنهم كانوا صغاراً، ثم كبروا وأننا سوف نجد من يرعانا ويهتم بنا حين نكبر مقابل ما نقدمه لهم من رعاية وحب.

تحدثي مع طفلك أن كبار السن يكونون ضعفاء، وقد يُصابون بالمرض، وهم لذلك بحاجة للرعاية، وأن رعايتنا لهم من باب الواجب قبل أي مسمى آخر، ويجب أن نذكر أطفالنا ما كان يقدمه الأجداد لهم من خلال الرعاية وتقديم الهدايا وتوفير مظاهر الحياة الكريمة بكل أشكالها حتى أصبحوا يعيشون في حياة مريحة بسبب تعب وكفاح الأجداد ومثابرتهم، وأنهم أفنوا حياتهم من أجل أولادهم.

قواعد مهمة علِّميها لطفلك عند رعاية كبار السن

رعاية كبار السن

عوِّدي طفلك تبادل الأدوار مبكراً، فمثلاً وهو في سن المدرسة عوِّديه الاهتمام بشقيقه الأصغر في غيابك أو تقديم الرعاية له في حال انشغالك بتحضير مائدة الطعام؛ فهذه الأدوار المتبادلة تشجع الصغير على العطاء، وتجعله يتقبل رعاية الجد حين يصبح مريضاً وبحاجة للرعاية.

علِّمي طفلك أن كبار السن يحتاجون إلى التعامل بالكثير من الصبر؛ بسبب طبيعة أجسامهم، فهم ضعفاء ويتحركون بصعوبة، ويجب أن يتحملهم وأن يعاملهم بلطف، ولا يتعجل حركتهم حين يصحب الجد مثلاً من باب البيت إلى الحديقة أو العربة، ولذلك فيجب أن يهتم بأن يكون صبوراً معهم حتى لو طلبت منه أن يساعد الجد في تناول الطعام أو أن يقوم بالاستناد إليه ليذهب إلى الحمام.

تحدثي مع طفلك أن كبار السن من السهل أن يتعرضوا للحوادث، ويجب أن نهتم بهم ونراقبهم، ولا نتركهم يتحركون وحدهم؛ فهم قد ينزلقون في سيرهم، كما أن تعرضهم للكسور يكون من الصعب شفاؤه بسبب ليونة عظامهم، ودورنا أن نقدم لهم الرعاية باستمرار، ولا نتركهم يتصرفون وحدهم مهما اعتقدنا أن ما يقومون به عمل سهل؛ لأن كسور العظام هي أكثر المخاطر التي تواجه كبار السن وتسبب لهم الوفاة.

عوِّدي طفلك أن يتقبل النقد والغضب من كبار السن لأنهم في مرحلة حساسة من حياتهم، ولديهم حساسية وشعوراً بالحزن بسبب انتقالهم من أصحاب سلطة إلى تابعين، وأن دورنا أن نتقبل عصبيتهم وحساسيتهم الزائدة، وأن نعاملهم بالحب والتفهم؛ لأنهم قد أصبحوا بحاجة لنا ولرعايتنا مهما حاولوا أن يظهروا عكس ذلك.

حاولي أن تكوني قدوة لأطفالك في تعاملك مع كبار السن في المنزل من خلال تخصيص وقت للحديث معهم وتبادل الذكريات وتقديم العون لهم، وكذلك أظهري تقديرك لهم باستمرار، ولا تقللي من دورهم أمام أطفالك؛ لأن الطفل يقلد الكبار وهم بالنسبة له القدوة التي يجب أن ننقل من خلالها صورة طيبة لما نحب أن نكون عليه حين يتقدم بنا العمر.

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 23 أكتوبر 2024 08:53 صباحاً - استمراراً للمفاجآت، وذلك خلال موسم الرياض في نسخته الخامسة، أُعلن عن تخصيص أماكن ترفيهية مجانية لكبار السن، وذلك في إطار تقدير دور كبار السن في بيوتنا، وما لهم من فضل علينا، وأن من حقهم أن يشاركوا في كل فعاليات الوطن الذي ساهموا في بنائه، ولذلك يأتي دور الأسرة في تعزيز هذا الشعور بالانتماء والتقدير لكبار السن من الأجداد والأقارب، وكذلك من الأشخاص الذين يلتقيهم أطفالنا في حياتهم مثل الجيران أو في الأماكن العامة وأماكن التسوق على سبيل المثال.من باب الحرص على تقدير كبار السن اهتم موسم الرياض بتجهيز مفاجآت لهم، ولذلك فقد التقت "الخليج 365 وطفلك"، من خلال استعراض هذا الإنجاز العظيم والمثمن للاهتمام بكبارنا؛ المرشدة التربوية ميرفت عبد الوهاب، في حديث خاص بها؛ حيث أشارت انطلاقاً من تخصيص موسم الرياض أماكن ترفيهية مجانية لكبار السن إلى، وذلك ضمن استشعار قيمتهم ووضع قواعد للتعامل معهم في الآتي:قد يهمك أيضاً: في موسم الرياض 2024.. فوائد لاصطحاب طفلك لحديقة الحيوان