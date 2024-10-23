«الوجه المثالي» ترسخ الأمن المجتمعي في دبي

ابوظبي - سيف اليزيد - سامي عبدالرؤوف (دبي) أطلقت الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب في دبي، مبادرة «الوجه المثالي»، بهدف تعزيز الأمن المجتمعي من خلال تشجيع الالتزام بقوانين الإقامة في دبي، والمساهمة في تحقيق رؤية القيادة الرشيدة لبناء مستقبل مشرق يقوم على الاستدامة والسلامة والرفاهية لجميع أفراد المجتمع. وتأتي مبادرة «الوجه المثالي» كجزء من جهود الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب - دبي لدعم رسالة الإمارات الرامية إلى تعزيز ثقافة الالتزام بالقوانين كعامل أساسي لتحقيق الأمن والأمان.

وتؤكد المبادرة دور الأفراد في خلق بيئة آمنة ومستقرة، من خلال التزامهم الإيجابي والمسؤول تجاه قوانين الإقامة. وقال الفريق محمد أحمد المري، مدير عام الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب في دبي: «نحن نؤمن أن الأمن والأمان هو الركيزة الأساسية لتحقيق رؤية دولة الإمارات لمجتمع سعيد ومستدام».

وأضاف: «مبادرة الوجه المثالي" تسلط الضوء على الأفراد الذين يلتزمون بالقوانين، ويمثلون وجه الإمارات المشرق، كما أنها تشجع الجميع على تبني السلوك الإيجابي والمساهمة في تحقيق الاستقرار والأمان».

من جهته، أشار العميد عبدالصمد حسين سليمان، مساعد المدير العام لقطاع شؤون الدعم المؤسسي بالوكالة، إلى أن هذه المبادرة ليست فقط تقديراً للأفراد الملتزمين بالقوانين، بل هي أيضاً رسالة قوية تؤكد أن كل فرد في المجتمع شريك في تحقيق الأمن والاستقرار. وقال: «من خلال تعزيز السلوك الإيجابي والالتزام بالقوانين، نبني مجتمعاً أكثر أماناً وسعادة يتماشى مع رؤية القيادة الحكيمة لدولة الإمارات». تمنح مبادرة «الوجه المثالي» مجموعة من الامتيازات الخاصة للأفراد الذين يظهرون التزاماً ثابتاً بقوانين الإقامة، وفقاً لمعايير محددة وضعتها الإدارة العامة. تتيح المبادرة للأفراد أن يكونوا شركاء حقيقيين في بناء المجتمع، وتساهم في ترسيخ القيم التي تسعى الإمارات إلى تعزيزها في جميع جوانب الحياة. ودعت الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب – دبي جميع المواطنين والمقيمين والزوار إلى المشاركة في المبادرة، عبر التعهد الذي يبرز التزامهم المستمر بقوانين الإقامة. وأكدت الإدارة أن المشاركة في «الوجه المثالي» تعد فرصة لجميع الأفراد ليكونوا جزءاً من الجهود الرامية لتحقيق رؤية الإمارات في بناء مجتمع آمن ومستدام يتمتع بالجودة والرفاهية. وأكدت «إقامة دبي» أن هذه المبادرة تأتي لتقديم الشكر والتقدير لكل من يلتزم بالقوانين، باعتبارهم شركاء في تعزيز الأمن والاستقرار المجتمعي، وتقديراً لدورهم في تحقيق رؤية دولة الإمارات للمستقبل.