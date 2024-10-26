شكرا لقرائتكم خبر عن نصيب ذوى الهمم من خيرات التحالف الوطنى.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

يلعب التحالف الوطني للعمل الأهلى التنموى دورا مهما في تعزيز التوعية والتثقيف في المجتمع المصري، من خلال تنظيم الندوات الثقيفية، فخلال الساعات الماضية نظم التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي بمحافظة دمياط ندوة تثقيفية احتفالاً بالذكرى الحادية والخمسين لانتصارات أكتوبر المجيدة، وذلك بحضور محافظ دمياط وعدد من القيادات التنفيذية والشعبية.

وتضمنت الندوة عروضاً مرئية سلطت الضوء على البطولات التي حققها أبطال مصر في حرب أكتوبر، مؤكدة على أهمية استلهام روحهم النبيلة في سبيل تحقيق المزيد من التقدم والازدهار للوطن.

وأكد الحضور على أهمية الاحتفال بهذه الذكرى العظيمة، وأن حرب أكتوبر كانت ملحمة بطولية سطر فيها الأبطال المصريون أروع ملاحم التضحية والفداء. كما دعا الجميع إلى بذل المزيد من الجهد والعطاء لبناء مستقبل مشرق لمصر، مستوحين من روح أكتوبر وقيم الولاء والانتماء وحب الوطن..

وفي ختام الندوة، تقدم الحضور بخالص الشكر والتقدير لأرواح شهداء مصر الأبرار، ولأبطال حرب أكتوبر المجيدة، مؤكدين على استمرارهم في العمل الجاد لبناء مصر الحديثة.