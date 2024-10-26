الامارات | نسخة محدّثة لنظام قبول المواطنين في مؤسسات التعليم العالي

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أفادت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بأنها أطلقت نسخة محدثة من نظام قبول الطلبة المواطنين في مؤسسات التعليم العالي، بهدف توفير خدمات متكاملة ومبسطة تلبي تطلعات الطلبة، موضحة أن النظام المحدث يسهم في تقليص الوقت والجهد اللازمين لعملية التقديم، بما يمكّن الطلبة من التركيز على التميز في مسيرتهم الأكاديمية.

وأكدت الوزارة، عبر منشور لها أمس، أن النظام الجديد سيحقق ثلاث مزايا إضافية، تخفيض فترة التقديم لتصل إلى دقيقة ونصف الدقيقة فقط، وتقليص عدد الوثائق والحقول المطلوبة للتقديم بنحو 86%، فيما تشترك 20 مؤسسة تعليم عالٍ ضمن نظام التسجيل الموحد.

وأشارت الوزارة إلى أن هذا النظام يتيح للطلبة المواطنين وأبناء المواطنات الفرصة للالتحاق بإحدى مؤسسات التعليم العالي في دولة الإمارات العربية المتحدة. كما تُمنح فرص للطلبة المواطنين للتقدم والالتحاق ببعثات دراسية خارج الدولة على نفقة وزارة التعليم العالي.

وحدّدت الوزارة عبر موقعها الإلكتروني أربعة شروط للالتحاق بالنظام، هي أن يكون المتقدم من المواطنين أو أبناء المواطنات، وأن يكون من طلبة الصف الـ12 أو ممن استكملوا متطلبات الصف الـ12 على مستوى المدارس الحكومية والخاصة في الدولة والدارسين خارج الدولة، وأن يكون المتقدم أنهى الإجراءات والخطوات كافة اللازمة لتقديم الطلب، مع استيفاء جميع الوثائق الثبوتية والأكاديمية المطلوبة خلال المواعيد المحددة.

وحدّدت الوزارة خطوات تقديم الخدمة من خلال النقر على خانة «بدء»، ثم التسجيل في الهوية الرقمية، ثم تسجيل الدخول باستخدام بطاقة الهوية الإماراتية.