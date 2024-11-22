لحج.. محكمة الحدّ في "يافع" تغلق أبوابها أمام قضايا المواطنين 

المنامة - ياسر ابراهيم - أغلقت محكمة الحدّ الابتدائية في مديرية الحدّ يافع، أبوابها أمام قضايا المواطنين؛ إحتجاجًا على تجاوزات في مهامها من قبل رئيس محكمة استئناف محافظة لحج.

وقالت مصادر حقوقية، لـ"يمن شباب نت"، إن محكمة الحدّ اتهمت رئيس محكمة الإستئناف في لحج القاضي "ناجي اليهري" بالتدخل في مهامها في إلغاء ضمانات، والإفراج عن محبوسين، وعلى إثر ذلك أغلقت أبوابها.

وكانت محكمة الحدّ، قدّ رفعت إشعار على جدران مقرها، تؤكد تعليق العمل حتى إشعار آخر؛ بسبب ما وصفته بالتجاوزات وعدم احترام قراراتها وأوامرها الصادرة في قضايا تنفيذية لا زالت إجراءات التنفيذ والقرارات الصادرة فيها سارية المفعول، من قبل مدير استئناف محافظة لحج خلافا للقانون.

واعتبرت المحكمة "هذه التجاوزات تدخل سافر في سلطة المحكمة من قبل شخص ليس له صفة أو صلاحية قانونية في إصدار أوامر لإلغاء قرارات المحكمة أو أفراغها من مضمونها الأمر الذي ينعكس على ثقة المتقاضين في المحكمة"، على حد قولها.

وذكرت المحكمة، أنه حرصًا على هيبة القضاء وقدسيته وانتصارًا في قرارتها وسلطاتها التي تم الاعتداء عليها فإنها اتخذت قرار بتعليق العمل ابتداء من يوم الاربعاء 20 نوفمبر 2024.

وأكدت محكمة الحد أنها "لن ترفع التعليق حتى يتم الاستجابة لكافة مطالبها واتخاذ الإجراءات القانونية الصارمة ضد كل من أقدم على تجاوز قرار المحكمة وإلغائها، بالإضافة إلى التجاوب مع مطالب المحكمة المتكررة في متابعة ومقاضات من تجراء على الإساءة لرئيس المحكمة وقضاة لحج في منشورات على شبكات التواصل الاجتماعي".