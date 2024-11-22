وفاة ثلاثة أشخاص بحادث مروري مروّع في شارع الستين بمدينة تعز 

المنامة - ياسر ابراهيم - توفي ثلاثة أشخاص، أمس الخميس، جراء حادث مروري مروّع، شمال مدينة تعز، جنوب غربي البلاد.

وقالت مصادر محلية، إن حادثًا مروعًا وقَعَ في شارع الستين شمال مدينة تعز، إثر تصادم شاحنة نقل كبيرة، مع سيارة نوع تويوتا، ما أدى إلى سحق السيارة بالكامل ووفاة جميع ركابها.

وأشارت المصادر إلى أن الضحايا من أبناء مديرية شرعب الرونة شمال تعز.

يأتي هذا في ظل تزايد الحوادث المرورية في مختلف المحافظات اليمنية، والخسائر البشرية والمادية الناجمة عنها، حيث باتت توصف هذه الحوادث المرورية بأنها "القاتل الخفي الذي يلتهم أرواح اليمنيين".