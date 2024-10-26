شكرا لقرائتكم خبر عن الأعنف منذ أشهر.. الاحتلال يقصف عدة مواقع في سوريا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تصدت الدفاعات الجوية التابعة للجيش السوري لقصف جوي إسرائيلي في محيط العاصمة السورية دمشق.

وقال سكان يعيشون غرب العاصمة دمشق إن "القصف الإسرائيلي على محيط العاصمة دمشق بعد منتصف ليل الجمعة/ السبت كان هو الأعنف خلال الأشهر الماضية حيث سمع دوي أكثر من 10 انفجارات، إضافة إلى أصوات المضادات الأرضية التي أسقطت عددا من الصواريخ الإسرائيلية". قصف مواقع في سوريا وصرح سكان لوكالة الأنباء الألمانية (د ب أ) بأنهم "شاهدوا اندلاع النيران في أحد المواقع العسكرية غرب العاصمة دمشق".

وقالت مصادر مقربة من الجيش السوري إن القوات الحكومية تصدت لهجوم إسرائيلي على مواقع غرب مدينة حمص، كما تصدت لعدد من الصواريخ الإسرائيلية في محافظة طرطوس على الساحل السوري وموقع للجيش السوري في ريف السويداء جنوب سوريا".

وفي محافظة درعا، قال سكان في المحافظة لـ(د ب أ) إنهم سمعوا أصوات طائرات حربية تحلق في مناطق جنوب سوريا دون تنفيذ أي عمليات قصف في المحافظة.