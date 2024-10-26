شكرا لقرائتكم خبر عن طقس السبت.. أمطار رعدية غزيرة وسيول على هذه المناطق والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلن المركز الوطني للأرصاد حالة الطقس المتوقعة اليوم السبت في المملكة.

حسب بيان المركز، يتوقع هطول أمطار رعدية غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة ومكة المكرمة تمتد الى أجزاء من مناطق المدينة المنورة، القصيم، حائل، الرياض، والشرقية والحدود الشمالية. توقعات الطقس في حين يتوقع تكون السحب الرعدية الممطرة مصحوبة برياح نشطة على اجزاء من منطقتي تبوك و الجوف.

كما لا يستبعد تكون الضباب في ساعات الليل والصباح الباكر على أجزاء من الحدود الشمالية، حائل والأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية كذلك المرتفعات الجنوبية الغربية.