شكرا لقرائتكم خبر عن الهجوم الإسرائيلي على إيران.. ضربات على "أهداف عسكرية" وأول تعليق أمريكي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي أنه "ينفذ ضربات دقيقة على أهداف عسكرية في إيران".

وقال جيش الاحتلال حسب "العربية": مستعدون للهجوم والدفاع ونقييم الوضع على مدار الساعة. سماع دوي انفجارات وأفادت وسائل إعلام إيرانية بسماع دوي انفجارات بالقرب من العاصمة طهران، ولم تقدم السلطات أي سبب.

فيما أفاد البيت الأبيض حسب "العربية" بأنه يعد الضربات الإسرائيلية على إيران دفاعا عن النفس.

بينما قالت وكالة تسنيم الإيرانية، إن الوضع في العاصمة طهران طبيعي.

وأوضحت الوكالة، أن التقارير تشير إلى أن الوضع طبيعي في مطاري الخميني ومهر آباد.