شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل| بدء الهجمات الجوية الإسرائيلية على إيران والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أكد موقع "أكسيوس" الأمريكي، بدء الضربات الجوية الإسرائيلية على إيران.

وأفادت وسائل إعلام، بأنه سمع دوي انفجارات في العاصمة الإيرانية طهران ومدن أخرى. This is a Twitter Status This is a Twitter Status— العربية عاجل (@AlArabiya_Brk) https://twitter.com/AlArabiya_Brk/status/1849956088566726837?ref_src=twsrc%5Etfw انفجارات في إيران ونقلت "العربية" عن وكالة تسنيم، بوقوع انفجارات في مدن إيرانية.

كما نقلت عن "إيران إنترناشيونال"، وقوع انفجارات قوية في العاصمة الإيرانية طهران.