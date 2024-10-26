شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل| بدء الهجمات الجوية الإسرائيلية على إيران والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - أكد موقع "أكسيوس" الأمريكي، بدء الضربات الجوية الإسرائيلية على إيران.
وأفادت وسائل إعلام، بأنه سمع دوي انفجارات في العاصمة الإيرانية طهران ومدن أخرى. This is a Twitter Status This is a Twitter Status— العربية عاجل (@AlArabiya_Brk) https://twitter.com/AlArabiya_Brk/status/1849956088566726837?ref_src=twsrc%5Etfw
كما نقلت عن "إيران إنترناشيونال"، وقوع انفجارات قوية في العاصمة الإيرانية طهران.
وأفادت وسائل إعلام، بأنه سمع دوي انفجارات في العاصمة الإيرانية طهران ومدن أخرى. This is a Twitter Status This is a Twitter Status— العربية عاجل (@AlArabiya_Brk) https://twitter.com/AlArabiya_Brk/status/1849956088566726837?ref_src=twsrc%5Etfw
انفجارات في إيرانونقلت "العربية" عن وكالة تسنيم، بوقوع انفجارات في مدن إيرانية.
كما نقلت عن "إيران إنترناشيونال"، وقوع انفجارات قوية في العاصمة الإيرانية طهران.