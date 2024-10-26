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عاجل| بدء الهجمات الجوية الإسرائيلية على إيران

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الدمام - شريف احمد - أكد موقع "أكسيوس" الأمريكي، بدء الضربات الجوية الإسرائيلية على إيران.
وأفادت وسائل إعلام، بأنه سمع دوي انفجارات في العاصمة الإيرانية طهران ومدن أخرى. This is a Twitter Status This is a Twitter Status— العربية عاجل (@AlArabiya_Brk) https://twitter.com/AlArabiya_Brk/status/1849956088566726837?ref_src=twsrc%5Etfw

انفجارات في إيران

ونقلت "العربية" عن وكالة تسنيم، بوقوع انفجارات في مدن إيرانية.
كما نقلت عن "إيران إنترناشيونال"، وقوع انفجارات قوية في العاصمة الإيرانية طهران.
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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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