ماكرون: فرنسا حريصة على استقرار مصر ورخاء شعبها (إنفوجراف)

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القاهرة - سامية سيد - وجه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الشكر للرئيس السيسي والدولة المصرية على حفاوة الاستقبال لدى وصوله القاهرة، وقال: "أشكر السيسي شكرا حارًا على استضافته لنا وعلى السخاء في هذا البلد، ويسعدني أن أكون بجانبكم في مصر هذا البلد العظيم والشريك لفرنسا".



ماكرون فرنسا حريصة على استقرار مصر ورخاء شعبها

أضاف ماكرون، في مؤتمر صحفي مع الرئيس السيسي بقصر الاتحادية: "أحيى علاقات الصداقة بين مصر وفرنسا، ومصر هي شريك استراتيجي لنا ويسعدني أن أرى أن هذه العلاقة الوثيقة قد تجسدت اليوم في التوقيع على اتفاق للشراكة الاستراتيجية، ومن جهتي سوف أستمر للعمل لتعزيز هذه الشراكة".

وتابع: "أود أن أعيد التأكيد على حرص فرنسا على استقرار مصر وخاصة في ظروف إقليمية متدهورة وبينما هناك تحديات يواجهها الاقتصاد المصري، فرنسا ستستمر في دعم حوار مصر مع صندوق النقد الدولي والمفوضية الأوروبية من أجل تقديم المساعدة للاقتصاد الكلي وتسهيل تنفيذ كل الإصلاحات الضرورية، ولقد كان لنا حوار مطول مع سيادة الرئيس صباحا وسمح لنا للتطرق لمجالات عديدة من التعاون الثنائي المكثف والتاريخي والأزمات الكثيرة التي تعصف بالمحيط الإقليمي".

وأشار إلى أن هناك إرادة ثابتة في المساهمة في التنمية ورخاء مصر والشعب المصري، وتابع: "فرنسا تقف دائما إلى جوار مصر لدعم أجندة 2030 للتنمية عن طريق استثمارات الشركات الفرنسية والمساعدة الثنائية الأوروبية والمتعددة الأطراف".

وأكمل ماكرون: "فرنسا المستثمر الأوروبي الأول خارج قطاع المحروقات في مصر، وهناك استثمارات بأكثر من 7 مليارات يورو، وأكثر من 50 ألف وظيفة خلقتها الشركات الفرنسية، ونحن ملتزمون إلى جانب مصر في بناء مترو القاهرة منذ عام 1984 وهذا الالتزام يستمر عن طريق تحديث القطارات للخط الأول والتمويل وصل إلى 770 مليون يورو بقروض ميسرة، وثانيا مشروع بناء الخط السادس الذي يشكل أولوية لفرنسا ولمصر، وشركاتنا جندت قواها لذلك".