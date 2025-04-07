شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: OpenAI تدرس إضافة علامة مائية على صور ChatGPT والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعتزم شركة OpenAI وضع علامة مائية على الصور التي ينتجها نموذج توليد الصور في ChatGPT للمستخدمين المجانيين، ما يعني أن تحميل الصور سيظهر دائمًا مع العلامة ما لم يشترك المستخدم في نسخة Plus.

وتذهب التوقعات، إلى أن النسخة التجريبية لتطبيق ChatGPT على أندرويد تضمنت خاصية “image‑gen‑watermark‑for‑free”، ومن المتوقع أن تبقى هذه الميزة مقيدة للمستخدمين غير المدفوعين.

تهدف OpenAI أيضًا إلى توفير وصول مجاني للطلاب في الولايات المتحدة وكندا، إلى جانب تطوير أدوات جديدة مثل "الأفكار المنظمة" و"ملخص الاستدلال" و"أداة البحث عبر سلاسل التفكير"، من دون تحديد مواعيد إطلاق أو تفاصيل إضافية.

كما أعلن الرئيس التنفيذي سام ألتمان عبر حسابه على X عن قرب إصدار نموذجي o3 وo4‑mini خلال أسابيع قليلة، تمهيداً لإطلاق GPT‑5 في غضون أشهر، مع توقعات بتحسينات كبيرة في الأداء والقدرات مقارنة بالإصدارات السابقة.

سجل نموذج ChatGPT 4o لتوليد الصور منذ إطلاقه قبل أسبوعين تفاعلاً واسعاً في الهند، حيث بلغ عدد الصور المنتجة أكثر من 700 million وعدد المستخدمين الذين جربوا الميزة 130 million، وفق ما ذكره المدير التشغيلي براد لايتكاب.

يُنتظر أن تحدد OpenAI مصير العلامة المائية في إعلان رسمي قريب، إذ يمكن أن تغير الشركة خططها قبل تفعيل هذه الخاصية أو تعديل شروط الاشتراك فيها.