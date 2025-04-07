شكرا لقرائتكم خبر عن أجواء حارة بأغلب الأنحاء ورياح مثيرة للرمال والأتربة بهذه المناطق والان مع تفاصيل الخبر

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن آخر صور الأقمار الصناعية تشير إلى أجواء حارة نهاراً على أغلب الأنحاء معتدلة ليلا وفي الصباح الباكر.

وأشارت هيئة الأرصاد الجوية ، إلى وجود نشاط رياح على مناطق من السواحل الشمالية الغربية تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من شمال الصعيد ومحافظة الوادي الجديد والصحراء الغربية قد تؤدي إلى انخفاض الرؤية الأفقية.

ويشهد اليوم الإثنين 7 أبريل 2025، استمرار الارتفاع فى درجات الحرارة على أغلب الأنحاء، ليسود طقس حار نهارا على أغلب الأنحاء معتدل ليلا وفى الصباح الباكر .

ويشهد اليوم نشاط رياح على بعض المناطق قد تكون مثيرة للرمال والأتربة وتؤدى إلى انخفاض الرؤية الأفقية على مناطق من شمال الصعيد ومحافظة الوادى الجديد، مع وجود فرص أمطار خفيفة على مناطق من غرب البلاد .

وأوضحت هيئة الأرصاد درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة، اليوم، على النحو التالي:

القاهرة

العظمى 30 درجة.

الصغرى 22 درجة.

الإسكندرية

العظمى 26 درجة.

الصغرى 16 درجة.

مطروح

العظمى 23 درجة.

الصغرى 16 درجة.

سوهاج

العظمى 36 درجة.

الصغرى 21 درجة.

قنا

العظمى 38 درجة.

الصغرى 20 درجة.

أسوان

العظمى 39 درجة.

الصغرى 21 درجة.