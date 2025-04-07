شكرا لقرائتكم خبر عن صحيفة أرجنتينية تشيد بدور مصر فى أزمة غزة وتبرز زيارة ماكرون للقاهرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أشادت صحيفة إنفوباى الأرجنتينة بدور مصر في القضية الفلسطينية وأزمة غزة، حيث تستضيف القاهرة قمة ثلاثية مصرية أردنية فرنسية لبحث الوضع الخطير في القطاع، حيث تم استعراض الجهود المصرية الرامية إلى وقف إطلاق النار، وأكد كلا من السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أهمية استعادة الهدوء من خلال الوقف الفوري لإطلاق النار وتقديم المساعدات الإنسانية.

وأشارت الصحيفة الأرجنتينية إلى أن القاهرة تستضيف اليوم القمة الثلاثية بين السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى، ونظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون والعاهل الأردني الملك عبد الله الثانى، وذلك من أجل التوصل لحل للوضع الخطير الذى يشهده قطاع غزة.

وأشارت الصحيفة إلى الجهود المصرية الرامية لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، حيث أكد الجانبين أهمية استعادة الهدوء من خلال الوقف الفوري لإطلاق النار وتقديم المساعدات الإنسانية.

وأكد ماكرون في رسالة على X أن هذه القمة ستعقد،"ردا على الوضع الطارئ في غزة، وكجزء من الزيارة التي يتم الإعداد لها بدعوة من السيسي".

وبحسب مصادر في قصر الإليزيه، فإن زيارة الرئيس الفرنسي الرسمية إلى مصر تشمل زيارة إلى نقطة لوجستية لتوصيل المساعدات إلى غزة.

ووجه الرئيس الفرنسي، الشكر للرئيس السيسي والدولة المصرية على حفاوة الاستقبال لدى وصوله القاهرة، وقال: "أشكر السيسي شكرا حارًا على استضافته لنا وعلى السخاء في هذا البلد، ويسعدني أن أكون بجانبكم في مصر هذا البلد العظيم والشريك لفرنسا".

أضاف ماكرون، في مؤتمر صحفي مع الرئيس السيسي بقصر الاتحادية: "أحيى علاقات الصداقة بين مصر وفرنسا، ومصر هي شريك استراتيجي لنا ويسعدني أن أرى أن هذه العلاقة الوثيقة قد تجسدت اليوم في التوقيع على اتفاق للشراكة الاستراتيجية، ومن جهتي سوف أستمر للعمل لتعزيز هذه الشراكة".