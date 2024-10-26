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أمطار متوسطة على محافظتي تيماء وأملج

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واس - تبوك/ أملج 0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن أمطار متوسطة على محافظتي تيماء وأملج والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - هطلت اليوم أمطار من خفيفة إلى متوسطة على محافظة تيماء.
وشملت مراكز الجديد والكتيب وعرده وابيط والعسافية والجهراء ومديسيس وضواحيها. للمزيد: This is a Twitter Status This is a Twitter Status— صحيفة اليوم (@alyaum)

أمطار على أملج

كما هطلت اليوم أمطار من خفيفة إلى متوسطة على محافظة أملج.
وشملت مركز مرخ. جعلها الله سقيا خير وبركة وعمّ بنفعها أرجاء البلاد.
أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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