شكرا لقرائتكم خبر عن أمطار متوسطة على محافظتي تيماء وأملج والان نبدء بالتفاصيل

أمطار على أملج

الدمام - شريف احمد - هطلت اليوم أمطار من خفيفة إلى متوسطة على محافظة تيماء.وشملت مراكز الجديد والكتيب وعرده وابيط والعسافية والجهراء ومديسيس وضواحيها. للمزيد: This is a Twitter Status This is a Twitter Status— صحيفة اليوم (@alyaum)كما هطلت اليوم أمطار من خفيفة إلى متوسطة على محافظة أملج.وشملت مركز مرخ. جعلها الله سقيا خير وبركة وعمّ بنفعها أرجاء البلاد.