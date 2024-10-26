شكرا لقرائتكم خبر عن أمطار متوسطة على محافظتي تيماء وأملج والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - هطلت اليوم أمطار من خفيفة إلى متوسطة على محافظة تيماء.
وشملت مراكز الجديد والكتيب وعرده وابيط والعسافية والجهراء ومديسيس وضواحيها. للمزيد: This is a Twitter Status This is a Twitter Status— صحيفة اليوم (@alyaum)
وشملت مركز مرخ. جعلها الله سقيا خير وبركة وعمّ بنفعها أرجاء البلاد.
وشملت مراكز الجديد والكتيب وعرده وابيط والعسافية والجهراء ومديسيس وضواحيها. للمزيد: This is a Twitter Status This is a Twitter Status— صحيفة اليوم (@alyaum)
شهِدت منطقة #الباحة اليوم، هطول أمطارٍ متفرقة من خفيفة إلى متوسطة مصحوبة بعواصف رعدية.#اليوم— صحيفة اليوم (@alyaum) October 24, 2024
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أمطار على أملجكما هطلت اليوم أمطار من خفيفة إلى متوسطة على محافظة أملج.
وشملت مركز مرخ. جعلها الله سقيا خير وبركة وعمّ بنفعها أرجاء البلاد.