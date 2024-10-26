شكرا لقرائتكم خبر عن أمطار الجمعة أولى بشائر الوسم في الجوف والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - شهدت منطقة الجوف أمس الجمعة هطول أمطار خفيفة ومتفرقة، جاءت متوافقة مع توقعات المركز الوطني للأرصاد، الذي نوه عبر الإنذار المبكر لتوقعات بحالة مطرية على منطقة الجوف من الجمعة حتى الثلاثاء المقبل.

ومع أولى بشائر الخير في الوسم، بدأ الأهالي بارتداء الملابس الشتوية مع انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة، وممارسة التنزه في المواقع البرية وما يصاحبه من فعاليات تنشط لدى الرجال وتسمى محليًا المكشات. بشائر الوسم ويعد الوسم من أكثر أيام العام اعتدالًا في درجات الحرارة وألطفها، الذي يبدأ في منتصف أكتوبر ويستمر زهاء 52 يومًا، ومن علاماته اعتدال الأجواء وهطول الأمطار ونمو النباتات وظهور الطيور المهاجرة.

وزراعيًا، تنشط في الوسم زراعة العديد من النباتات المتنوعة في المزارع والمشاريع الزراعية، وذلك كون التربة محتفظة بمعدلات عالية للرطوبة المساعدة لإنبات النباتات.