الامارات | شاب يصدم دراجة ويصيب سائقها

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - عاقبت محكمة المرور في دبي شاباً خليجياً، يبلغ من العمر 19 عاماً، بغرامة 10 آلاف درهم ووقف رخصة قيادته ثلاثة أشهر، بعد تسببه في حادث مروري، عبارة عن صدم دراجة نارية يقودها آخر من الجنسية ذاتها بمنطقة الروية.

وأفادت تفاصيل الدعوى بأن المتهم كان يقود مركبته ثم انحرف بها بشكل مفاجئ إلى جهة اليسار، ليصدم دراجة نارية يقودها شاب آخر، فتسبب في إصابته، وأحدث أضراراً بالدراجة. وخلال المحاكمة، مثل المتهم بشخصه واعترف بما أسند إليه من اتهام، وهو المساس بالخطأ بسلامة جسم إنسان، وإتلاف مال مملوك للغير، ورأت المحكمة استعمال قسط من الرأفة معه، وعاقبته بالغرامة ووقف رخص القيادة.